Aos 94 anos, vovó aventureira viaja o mundo com o neto

Após atingir o marco de ser a pessoa mais velha a visitar todos os 63 parques nacionais dos Estados Unidos, Joy Ryan, uma vibrante senhora de 94 anos, se lança em outra grande aventura com seu neto Brad, de 43 anos.

Desta vez, o objetivo audacioso é viajar por todos os seis continentes do mundo. Até agora, a dupla já marcou presença em três desses continentes, incluindo viagens marcantes pela América do Norte, África e mais recentemente pela América do Sul, visitando lugares como Equador, Ilhas Galápagos e Chile.

Em suas próprias palavras, Joy expressa uma filosofia de vida que despreza limitações etárias: “Quando você atinge uma certa idade, muitos começam a dizer que você não pode fazer isso ou aquilo porque está muito velho. Eu digo para eles irem se refrescar no rio e manterem a mente aberta. Tentem novas experiências, pois, se não tentarem, vão se arrepender logo no dia seguinte.”

Desde a infância de Brad em Ohio, nos Estados Unidos, a vovó já cultivava nele o amor pela natureza, levando-o para explorar riachos e interagir com a vida selvagem local.

Foi numa conversa despretensiosa que Joy revelou o desejo de ver uma montanha, e o neto não hesitou em transformar esse simples desejo em realidade. Aos 85 anos, ela não apenas viu a montanha, mas também a escalou, marcando o início de suas muitas aventuras posteriores.

Desde então, Joy e Brad têm enfrentado desafios, admirado paisagens espetaculares e construído memórias inesquecíveis. Eles já escalaram montanhas, nadaram com tartarugas marinhas e muito mais, cada aventura celebrando vigorosamente a vida.

A idosa, em particular, colhe os benefícios de um estilo de vida ativo, que não apenas revitalizou sua saúde física, mas também fortaleceu sua mente e espírito.

Brad reflete sobre as lições que aprendeu com sua avó: “Ela me lembrou quem eu realmente sou e o que é realmente importante na vida. Ela me ensinou a ampliar minhas perspectivas.” Ele cuida de Joy com carinho, sempre atento às suas necessidades, e ela, por sua vez, encontra grande alegria e propósito nessas jornadas.

A dupla documenta suas experiências através de uma conta no Instagram, inspirando outros a explorar o mundo. A vovó até encoraja aqueles que se sentem limitados, lembrando-lhes que aventuras podem ser encontradas em qualquer lugar, mesmo nos parques locais.

Fonte: Fox News