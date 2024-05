The Line: reveladas novas imagens da megacidade sendo construída em um deserto da Arábia Saudita

Imagens do projeto da megacidade futurista criada pela NEOM

The Line

A maravilhosa obra de engenharia que está sendo construída no deserto da Arábia Saudita, conhecida como The Line, está registrando novos avanços em sua construção. Através das redes sociais, a embaixada do país árabe na Espanha revela imagens de como está progredindo a construção da estrutura.

Numa mensagem publicada na conta de X, KSAembassyES mostra os túneis que abrem caminho para as bases de The Line. Empresas espanholas estão trabalhando no que é conhecido como túneis de NEOM, pelos quais passará o sistema de transporte da inovadora cidade.

"Empresas espanholas concluem 25% das obras de um dos túneis de NEOM, com 8,7 km de extensão, dentro da camada 'The Spine', que será destinado a trens de alta velocidade, veículos de transporte e trens de carga para conectar a área de The Line com a de Oxagon", informou o corpo diplomático.

Corte no orçamento de The Line

O portal 20 Minutos informa que houve um corte no orçamento da primeira fase da megacidade. The Line, inicialmente, havia sido anunciada para abrigar 1,5 milhão de pessoas, mas agora será para 300.000. Isso significa que os 170 quilômetros de cidade que disseram que iriam construir, agora serão drasticamente reduzidos para 2,5 quilômetros.

Através de um vídeo do YouTube, é possível ver as primeiras escavações e milhares de trabalhadores realizando obras na região onde The Line será localizada.

O processo mostrado neste material audiovisual mostra como a megacidade está tomando forma no meio do deserto da Arábia Saudita.

Não haverá carros. A cidade será projetada para pedestres e ciclistas, com um sistema de transporte público de alta velocidade que conectará os residentes com seus locais de trabalho, escolas e locais de entretenimento.

Será alimentado por energia solar e eólica, eliminando as emissões de carbono. Os criadores conceberam um plano para usar tecnologias inovadoras a fim de cultivar alimentos frescos dentro da cidade, reduzindo a necessidade de transportar alimentos por longas distâncias.

Dizem que a inteligência artificial será utilizada para gerenciar a cidade, desde o tráfego até a energia e a segurança.