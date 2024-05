Marido se recusa a apresentar a filha da esposa como sendo uma amiga da família

Um homem decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se envolver em uma situação delicada com sua esposa e a filha dela. Segundo ele, que permaneceu anônimo, a mulher agiu de forma errada ao mentir para todos sobre a verdade a respeito de sua filha mais velha.

Conforme o relato, o homem explica que desde o princípio sabia que a esposa tinha uma filha mais velha a qual ela disse ter deixado para adoção por ser muito nova na época. Com isso, ele não se surpreendeu ao descobrir que a menina entrou em contato com eles para tentar ter algum relacionamento com a mãe.

“Na primeira vez ela tinha 12 anos e eu nem fiquei sabendo sobre seu contato. Minha esposa respondeu uma carta dela dizendo que ela era a culpada por todos os problemas e que se ela tentasse novamente entrar em contato ela iria ‘estragar sua família’”.

“Eu não consegui acreditar nisso porque não só ela agiu dessa forma como também escolheu abandonar a filha por duas vezes. Uma quando ela era bebê e outra depois de nos casarmos”.

Ele decidiu interferir

Segundo o homem, com o tempo a esposa e a filha conseguiram resolver seus problemas por meio de uma terapia e, atualmente, estão se aproximando e mantendo contato com uma certa frequência. Por conta disso, as duas acreditaram que estava na hora de apresentar as famílias.

“Minha esposa e a filha, Laurel, conversaram e ‘decidiram’ que a menina seria apresentada como uma amiga da família. Eu estou cansado de mentiras e disse que não iria aceitar isso. A forma como elas agem entre si é coisa delas, mas não vou mais mentir para os meus filhos”.

“Disse a ela que só quero que todos sejam apresentados quando eles souberem da verdade! Agora estou conversando disso com minha esposa, sua filha e meus pais. Eles dizem que eu devo seguir com o acordo entre elas pelo bem de Laurel, mas eu não consigo mais mentir, meus filhos têm o direito de saber”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o homem não está errado em sua decisão e deve seguir firme.

“Os danos da mentira serão bem mais altos. Você será culpado por eles se insistir nisso”, comentou uma pessoa.

“Você deve contar a verdade para seus filhos independentemente deles conhecerem ou não a irmã”, finalizou outra.