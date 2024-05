Grife famosa vende brincos de R$ 60 mil por apenas R$ 66 e se recusa a entregá-los; entenda a história

Um mexicano entrou na Justiça contra a Cartier após uma compra realizada no site da grife de joias não ser respeitada.

O caso aconteceu no final de 2023, após Rogelio Villarreal comprar um par de brincos pelo preço equivalente a R$ 66,00. Contudo, a marca francesa se recusou a entregar os itens, que na verdade custavam R$ 60 mil.

Grife famosa vende brincos de R$ 60 mil por apenas R$ 66; entenda a história Imagem: reprodução site Cartier

Entenda a história

O mexicano viu o anúncio no Instagram do par de brincos da Cartier, grife conhecida pelas joias de luxo, logo, com preços elevados.

De acordo com ele, a propaganda informava a venda no valor de US$ 13 (cerca de R$ 66). Após a compra ser confirmada, a marca se recusou a entregar os brincos ao comprador devido ao ‘erro’ no valor.

O par de brincos, modelo Clash de Cartier, são de ouro rosa 18K, com 142 diamantes de lapidação brilhante. O item é vendido no site da empresa por US$ 11.600, quase R$ 60 mil.

Veja o vídeo em que o homem mostra o valor do item no anúncio:

Video y todo, hermoses pic.twitter.com/CG0ZAwd3u1 — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

A lei mexicana diz que o vendedor é obrigado a informar e respeitar os preços e taxas anunciados ou acordados com o consumidor, não sendo possível negar a entrega do bem ou serviço.

Mexicano entrou na Justiça

Baseado na legislação do seu país, Rogelio Villarreal acionou a Procuradoria Federal do Consumidor (Profeco), solicitando que o produto comprado fosse enviado.

“É um processo tedioso, mas a lei está a meu favor e tenho todas as provas necessárias”, afirmou o mexicano no X (Twitter) sobre o caso.

Após alguns meses de processo aberto, a marca decidiu entregar os brincos adquiridos pelo baixo preço em abril, mesmo sem acontecer a audiência.

Confira o unboxing de recebimento dos brincos: