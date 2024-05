Cachorro é vítima de uma brincadeira ao voltar para casa com as sobrancelhas pintadas

Num vídeo viral compartilhado nas redes sociais, é mostrado o momento em que os donos de um cachorro chamado “Chucho” ficam surpresos ao vê-lo voltar para casa com as sobrancelhas pintadas. O cachorro, alheio à situação, é recebido com incredulidade e admiração por parte de seus familiares.

Apesar da surpresa dos donos, o cão mostra-se tranquilo e feliz ao entrar em casa. Mexendo a cauda com alegria, não parece perturbado pela mudança de aparência e age com normalidade.

Este vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações. Muitos seguidores comentaram e deixaram sua opinião.

Alguns manifestam indignação e pedem a identificação e punição dos responsáveis pela brincadeira. Outros, por outro lado, encaram o incidente com humor e compartilham comentários engraçados a respeito.

Embora o cão em questão não apresente lesões ou danos físicos evidentes, os internautas apontam que pintar as sobrancelhas dos cães pode ser prejudicial para a saúde deles.

A tinta de marcadores e outros produtos de papelaria podem ser prejudiciais para a pele e os olhos dos animais, e até mesmo desencadear reações alérgicas.

Diante do incidente, muitos usuários fazem um apelo para evitar pintar as sobrancelhas ou outras partes do corpo dos animais de estimação. Eles enfatizam a importância de cuidar e respeitar a saúde dos animais em todos os momentos.

Reação do público nas redes sociais