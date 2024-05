Trio de irmãos adolescentes do Pará conquista a web com covers de MPB

A música popular brasileira (MPB) continua ressoando através das gerações, e um trio de irmãos adolescentes do Pará está provando isso com grande estilo.

ANÚNCIO

Gleydson, Lohan e Yvison Presley, moradores de Ananindeua, se tornaram uma sensação na internet ao interpretar clássicos da MPB com uma maturidade vocal que desafia a sua juventude.

Uma de suas performances mais notáveis inclui a canção “Águas de Março”, de Tom Jobim, imortalizada por Elis Regina, que eles conseguiram trazer à vida com uma nova energia, apesar da canção ser de 1972, muito antes de eles nascerem.

Início humilde e caminho ao estrelato

Os irmãos iniciaram sua jornada musical cantando em uma estação de rádio comunitária, marcando o começo de suas carreiras artísticas sem grandes expectativas financeiras.

No entanto, com o passar do tempo, eles começaram a gravar vídeos e a realizar apresentações ao vivo, o que gradualmente expandiu seu público.

O trio teve a oportunidade de se apresentar na festa de Réveillon em Ananindeua, um evento que celebra a virada do ano na orla da cidade, que foi um momento significativo em suas carreiras emergentes.

A harmonia de suas vozes chamou a atenção não só de ouvintes locais, mas também de um público internacional. Comentários em inglês e espanhol podem ser encontrados em seus vídeos, muitos dos quais elogiam a rica musicalidade e a beleza da língua portuguesa.

Um admirador estrangeiro comentou: “Que língua linda e que grande abordagem o Brasil tem com a música popular”, destacando o impacto transcultural de suas apresentações.

Reconhecimento nacional e internacional

O talento desses jovens não só atraiu a atenção de fãs internacionais, mas também inspirou orgulho nacional. Muitos brasileiros expressaram seu entusiasmo e gratidão por ter esses jovens artistas como representantes da música brasileira.

Comentários de apoio, como “O Brasil precisa desses talentos, salvação da música brasileira! Meu coração e ouvidos agradecem vocês!” ilustram o profundo impacto emocional e cultural que eles têm sobre o público.

Outro internauta escreveu: “Que espetáculo, o dom, a arte pura e genuína, sem filtros, sem retoques, sem recursos acústicos, encantador, lindos, o tempero, a simplicidade, lava a alma, é música para os ouvidos e o coração”.

A paixão e o talento natural dos irmãos Presley pela MPB não apenas revitalizaram clássicos adorados, mas também promoveram a música brasileira de uma forma nova e emocionante. Suas interpretações demonstram que a música é uma forma de arte que transcende gerações e fronteiras, ressoando com todos que a ouvem.