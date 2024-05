Mãe tem momento de distração e filha faz compras online no cartão do pai

Uma mãe decidiu buscar por ajuda no Reddit depois de se envolver em uma grande briga com seu marido. Segundo ela, em um momento de distração, a filha realizou uma compra no cartão do pai, que agora exige ser pago de volta.

Sem se identificar, a mulher conta que cuida de sua filha de 4 anos e mais duas crianças da mesma idade que ficam em sua casa durante a semana. Desta forma, enquanto cuida da casa e das crianças, ela consegue ter uma renda como babá.

Em determinado dia ela explica que estavam ao lado da filha que jogava videogame e precisou tirar alguns momentos para prestar atenção nas roupas que tinha acabado de recolher.

“Enquanto eu arrumava a pilha de roupas, minha filha entrou em uma das telas do jogo e fez uma compra de 50 dólares no cartão do meu marido, que estava conectado e recebeu a cobrança imediatamente. Assim que ele recebeu a notificação de compra veio até a sala perguntar o que tinha acontecido”.

“Eu não sei exatamente o que aconteceu e ele explicou que recebeu a cobrança no cartão. Foi então que ele percebeu que a compra foi feita pela nossa filha. Ele disse que estava tudo certo, mas que eu deveria pagá-lo de volta”, afirma a mulher.

Ela ficou inconformada

Sem entender direito, a mulher questionou o marido sobre o motivo de ela, especificamente, ter que pagar pela compra feita pela filha já que a menina é filha dos dois e que ele concordou em deixá-la jogar sem se preocupar em colocar proteções adicionais na área de compra.

“Ele simplesmente disse que a culpa foi minha porque eu estava cuidando dela! Eu não acho que devo pagar a ele o dinheiro já que foi algo acidental e nossa filha tem quatro anos! Se fosse o contrário eu não esperaria que ele me pagasse! Ele ainda espera pelo pagamento, mas eu me recuso a fazer isso”.

Entre os usuários, muitos concordaram com a postura da mulher: “Vocês dois deveriam ter colocado estas medidas de segurança antes. Neste caso, como o dispositivo é do seu marido e ele permitiu que ela jogasse, ele deveria ter se atentado mais”.

“Não pague! Ele deveria ter bloqueado o cartão e foi o responsável pelo que aconteceu”, finalizou outra.

Após algum tempo, ela retornou para revelar o desfecho da história: “Ele conseguiu o reembolso porque nossa filha não chegou a usar os créditos que comprou e colocou as proteções de segurança para compra. Geralmente não discutimos sobre esse tipo de assunto e acredito que não volte a acontecer. Obrigada pela opinião de todos”.