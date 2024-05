Jovem não deixou ser roubado e surpreendeu o ladrão com suas habilidades de karateca; acabou nocauteando-o

Jovem não se deixou roubar e surpreendeu o ladrão com suas habilidades no karatê; acabou nocauteando ele

Um dos aspectos mais críticos em Bogotá na Colômbia, é a insegurança que aflige os habitantes da capital. Dia após dia, as autoridades devem lidar com a criminalidade que é constantemente relatada em vários pontos da cidade. Um dos crimes mais denunciados está relacionado ao roubo, e parece que os esforços das autoridades para fortalecer os esquemas de segurança e evitar esses casos não têm dado resultados.

Os ladrões continuam a fazer das suas, ao ponto de não só atacarem as vítimas para roubar seus pertences, mas também se organizaram em grupos criminosos para semear o caos na comunidade e intimidá-los para que não denunciem às autoridades.

No entanto, em muitos casos de roubo, os cidadãos optaram por fazer justiça com as próprias mãos e "punir" os criminosos com violência, uma vez que muitas denúncias simplesmente ficam no papel devido à lenta reação da polícia.

Nos últimos dias, um vídeo se tornou viral nas redes sociais mostrando um homem enfrentando um suposto ladrão que tentou agredi-lo e, de forma bastante surpreendente, conseguiu derrubar o criminoso no chão com um golpe no pescoço. Nas imagens, foi possível observar como o ladrão tentou intimidar sua vítima com uma faca, o suposto criminoso desfere um primeiro soco com a faca na mão em direção ao rosto de um jovem.

A vítima conseguiu desviar o ataque e de forma impressionante contra-atacou seu oponente, desferindo um soco na altura do pescoço e mandíbula, conseguindo atingi-lo e derrubá-lo no chão, onde o ladrão permaneceu caído por vários momentos, pois ficou nocauteado. De acordo com as informações compartilhadas pelos usuários, o incidente ocorreu no bairro Los Alcaparros, na localidade de Suba.