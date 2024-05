Jovem chora ao descobrir o resultado de sua tatuagem

Mulher viraliza por tatuagem realizada no seu pescoço

As tatuagens são alterações corporais que qualquer pessoa faz em várias partes do corpo. Embora existam uma infinidade de desenhos, os internautas costumam compartilhar os mais interessantes, mas e os mais estranhos ou feios?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o momento em que uma jovem começou a chorar ao ver o resultado final de sua tatuagem. A pessoa afetada usou seu WhatsApp para entrar em contato com sua amiga e expressar seus sentimentos.

Como as palavras não eram suficientes para desabafar, a pessoa envolvida usou mensagens de voz para expressar seu choro e revelar que o resultado não foi o esperado. Além do que foi mencionado anteriormente, a mulher enviou uma foto do antes e depois de como ficou seu pescoço após a tatuagem.

A afetada afirmou que a marca parecia ‘cabelos’ e que não eram as chamas que ela pediu. No áudio, é possível ouvir a mãe, que fez de tudo para fazer sua filha parar de chorar. Até agora, a gravação dos eventos acumula mais de um milhão de visualizações em várias redes sociais.

Os internautas não pararam de comentar o incidente e, enquanto alguns riam do acontecimento, outros expressavam que havia solução e que nem tudo estava perdido: “Ele terá que improvisar algo urgente, para esses pastos mal cortados...”, “E como sempre, em segundo lugar, encontramos Chick Hicks. Ele perseguiu o título durante toda a sua carreira”, “nunca economize dinheiro em tatuagens” ou “também fizeram uma tatuagem horrível em mim e quando me perguntam sobre ela, digo que foi desenhada pela minha sobrinha”, são alguns dos comentários mais populares da publicação.