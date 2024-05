Bebê do ES faz sucesso por semelhança com Vin Diesel

O pequeno Athos, que recentemente completou cinco meses, tornou-se uma sensação na internet após sua mãe compartilhar uma foto dele nas redes sociais.

A semelhança do bebê com Vin Diesel, notoriamente conhecido por seu papel como Dominic Toretto na série de filmes “Velozes e Furiosos”, chamou a atenção de mais de meio milhão de usuários da web.

A imagem acumulou impressionantes 526 mil visualizações até o momento. Desde que tinha apenas dois meses, pessoas próximas já comentavam a semelhança de Athos com o icônico personagem de Diesel.

Vivendo com seus pais no Espírito Santo, o pequeno foi descrito pela mãe, Ana Beatriz Fabres, como um bebê que raramente sorri, mantendo uma expressão séria, muito parecida com a de Toretto.

Celebração temática e reação da web

Ana, que tem 22 anos, detalhou que a decisão de comemorar o quinto ‘mesversário’ do filho com o tema de “Velozes e Furiosos” foi bastante natural, dada a notável semelhança do bebê com Diesel.

As fotografias do evento mostram o bebê vestido como o personagem, completo com camiseta, tênis, corrente e até uma pulseira, recriando de forma adorável a aparência de Toretto.

A publicação viral incluiu uma série de quatro fotos. A primeira imagem exibia o próprio Toretto, seguida por várias fotos de Athos em traje de festa. A legenda jocosa da mãe dizia: “Eu pari um MINI TORRETO e posso provar haha.”

Os comentários na publicação transbordavam elogios e reconhecimentos da semelhança, com uma usuária destacando que ele era “Mais parecido que o Bryan, filho do Toretto.”

Ana e o pai do bebê, Mateus Rodrigues, de 23 anos, são pais de primeira viagem e têm feito questão de celebrar cada mês da vida do filho com temas variados, refletindo marcos importantes.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A mãe planeja contar a Athos sobre esses eventos quando ele crescer. A ideia para o tema do quinto mês surgiu naturalmente, e os pais ficaram surpresos com a transformação de Athos no personagem.

O impacto da publicação foi tão significativo que várias páginas de humor no Brasil compartilharam a imagem, e uma em particular alcançou quase 200 mil curtidas.

De uma modesta contagem de 16 seguidores, a família agora possui 36 mil, com vídeos alcançando milhões de visualizações. Ana brincou sobre a rápida fama de Athos, dizendo que ele dormiu desconhecido e acordou uma celebridade.

Fonte: G1