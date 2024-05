VÍDEO: Jacaré vira churrasco após ser atropelado e causa polêmica nas redes sociais; qual sua opinião?

Um jacaré que foi atropelado na noite da última segunda-feira (29) acabou virando churrasco. O caso aconteceu na Avenida Severo Dullius, próximo à Vila Dique, em Porto Alegre (RS), e gerou muita revolta nas redes sociais.

De acordo o site ‘Terra’, o réptil media cerca de 2 metros de altura. Após ser atingido, ele morreu no local.

Segundo testemunhas, o animal foi visto na rua por volta das 23h da segunda-feira. Um homem que passava no local e não quis se identificar teria observado o jacaré, que ainda estava se movimentando, e alertado outros motoristas.

Um grupo de pessoas arrastou o animal para a calçada, para que não ocorressem mais acidentes. Contudo, o animal parou de se movimentar e faleceu devido aos ferimentos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, um grupo confraterniza enquanto a carne do animal era assada. A atitude dividiu opiniões, com alguns usuários comentando que foi algo desrespeitoso com o jacaré, enquanto outras pessoas disseram que ele já estava morto e se alimentar posteriormente a isso não tinha problemas.

Assista ao vídeo:

ATENÇÃO, O CONTEÚDO PODE SER SENSÍVEL PARA ALGUMAS PESSOAS

Sabe o jacaré de quase 2 metros que foi atropelado na Avenida Severo Dullius, na Zona Norte de Porto Alegre?



Fizeram um churrasco dele! pic.twitter.com/TYflxJkiYk — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) April 30, 2024

