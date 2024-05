“Viajante do tempo” anuncia chegada de extraterrestres em maio e faz previsão dramática

O tiktoker Enoc Alaric, que afirma ser um “viajante do tempo” do ano 2671, causou furor nas redes sociais ao afirmar que neste fim de semana ocorrerá um desastre natural catastrófico para a humanidade.

ANÚNCIO

Viajante do tempo prevê a chegada de um evento catastrófico para a humanidade

Através de sua conta no TikTok, que tem mais de 800 mil seguidores, compartilhou um prognóstico iminente para os próximos dias. Trata-se de um tornado que devastará Houston, Texas, tornando-se o tornado mais devastador da humanidade.

"Atenção, sim, sou um viajante do tempo real, estes são eventos importantes que ocorrerão no resto de 2024. Em 17 de fevereiro, ocorrerá o primeiro tornado F6 que atingirá Houston, Texas, e destruirá quase toda a cidade, tornando-se o pior tornado da história da humanidade", revelou.

Recomendados

Além disso, também disse que em 28 de março será encontrado um artefato antigo que, ao ser tocado, te enviará para outro universo. Este é chamado de 'Caixa de Pandora' e os universos podem ser muito semelhantes ou completamente diferentes.

Viajante do tempo: tornado, tsunami e um ser de outro planeta chegarão ao mundo inteiro

"No dia 2 de abril ocorrerá um terremoto de magnitude 9,8, chamado Big John, na falha de San Andreas. Pouco depois, um tsunami com 750 pés de altura atingirá a costa da Califórnia e muitas grandes cidades estarão em ruínas, incluindo São Francisco", acrescentou.

De acordo com o viajante do tempo, em 15 de maio um extraterrestre conhecido como "O Campeão" pousará na Terra com o objetivo de levar 10 mil pessoas para outro planeta habitável e que "esteve aqui uma vez antes e retornou para tentar nos salvar".

Os diferentes vídeos de Enoc Alaric têm milhões de visualizações, milhares de comentários com milhares de gostos. No entanto, as previsões do tiktoker continuam sem se concretizar.