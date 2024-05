Um influenciador vegano é condenado a oito anos de prisão por causar a morte de seu filho recém-nascido

Um influenciador russo, que é vegano, foi condenado a oito anos de prisão em uma penitenciária de segurança máxima, depois que seu filho foi submetido a uma dieta rigorosa, o que resultou em sua morte.

O sujeito submeteu-o a uma dieta que consistia em evitar consumir comida e água para poder "se alimentar da luz solar". Isso claramente resultou na morte do bebê por "pneumonia e inanição prolongada".

Segundo o TN, Maxim Lyutyi, tornou-se influenciador ao publicar seu estilo de vida e sua crença no ‘respiracionismo’. Isso se traduz em um método de ‘limpeza do corpo’ e ele quis testar as teorias em seu próprio filho.

Tudo aconteceu em meados de 2023 na cidade de Sochi, na Rússia.

A defesa do vegano

Lyutyi culpou a mãe da criança, que também é influenciadora, Oxana Mironova, alegando que, por ter optado pelo veganismo durante a gravidez, fez com que o bebê nascesse prematuro e viesse a falecer posteriormente.

A mulher evitou a prisão e foi condenada a dois anos de serviço comunitário por ser cúmplice das ações de seu marido. A pena da mulher foi reduzida depois que várias testemunhas apontaram que Lyutyi liderava uma ‘seita radical’ e praticava dietas extremas que colocavam em risco a vida.

"Ela era a escrava dele", expressou a mãe de Oxana durante o julgamento.

Grande parte do problema também foi o fato de que, durante toda a gravidez, a mulher nunca foi tratada por um especialista em obstetrícia para o devido acompanhamento e, por ordem de Lyutyi, a criança não nasceu em uma clínica, então as autoridades na Rússia não tinham nenhum registro médico e só souberam dele quando ocorreu a morte.