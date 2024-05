Teoria dos três anticristos: inteligência artificial identifica que dois já apareceram na Terra

A teoria dos três anticristos não está estabelecida em nenhuma religião, mas tem sido muito especulada ao longo do tempo

Há décadas existe uma teoria que adverte sobre a chegada de três anticristos à Terra, para acabar com a humanidade. Nenhuma das religiões, segundo o relato da Semana, aborda esse tipo de cenário apocalíptico, mas com o passar dos anos a hipótese ganha força. E agora ainda mais com uma suposta previsão feita pela inteligência artificial que diz que dois já apareceram em nossa era e estamos aguardando o terceiro.

A inteligência artificial indica que a teoria diz o seguinte:

Anticristo 1: Associa-se ao caos e destruição. Muitas vezes é representado como um líder militar ou político poderoso que conquista e subjuga as nações.

Anticristo 2: Ligado ao engano e à religião falsa. Costuma se apresentar como um líder religioso carismático que manipula as pessoas com falsas promessas e doutrinas.

Anticristo 3: Representa a desesperança e aniquilação. Muitas vezes é associado a eventos catastróficos como desastres naturais ou guerra nuclear, que levam ao fim do mundo.

No ocultismo, o Livro de Abramelin ensinou como controlar um demônio para que ele desse poder e riqueza Tumblr

Os dois que já vieram, de acordo com a inteligência artificial

A resenha da Semana, que cita um texto feito pela IA, diz que "o primeiro anticristo foi representado por Napoleão Bonaparte".

A forma como ele chegou ao poder, seu carisma e a busca por dominar o mundo inteiro, o levam a ser considerado uma figura demoníaca. E embora seu império certamente tenha caído, muitos líderes mundiais buscam emular alguns de seus métodos para liderar suas nações ou corporações.

"O segundo anticristo", diz a mídia citada de acordo com a IA, "foi Adolf Hitler. O Holocausto e tudo o que levou à Segunda Guerra Mundial são suas credenciais para ser apontado como a representação do Diabo na Terra.

A teoria dos três anticristos teve um impacto significativo na cultura popular, inspirando obras, filmes e diferentes tipos de videogames. Também foi usada por alguns grupos religiosos e extremistas para justificar suas ações e promover mensagens de medo e apocalipse.