Sacerdote explica por que o anel de casamento é usado no dedo anelar: “É o mais fraco...”

"A tranquilidade de se casar é que, mesmo que as coisas não corram bem, mesmo que eu tropece, mesmo que caia, estou sustentado na minha fraqueza e, portanto, não tenho medo. Posso andar sem medo de tropeçar, porque sei que o outro sempre me ajudará a levantar, mesmo que eu caia muito fundo. Vivo na certeza de que ele vai me amar incondicionalmente, não vai me abandonar quando tropeçar, mas estará me sustentando quando eu cair, não vai me deixar cair e, se eu cair, me levantará", concluiu o sacerdote.

As outras crenças sobre as alianças de casamento

China

Neste país, os dedos da mão representavam os entes queridos. Assim, o polegar representa os pais, o indicador os irmãos, o dedo médio a si mesmo, o anelar o parceiro e o mindinho os filhos.

Se juntar os dedos das duas mãos e dobrar os dedos médios para dentro, verá que é possível separar todos os dedos da mão, exceto os anulares. De acordo com a tradição chinesa, isso explicaria que os casais estão destinados a ficar juntos.

Roma Antiga

No Império Romano, os negócios costumavam ser fechados com anéis, pois eram objetos que as pessoas costumavam sempre ter nas mãos e muitas vezes os casamentos eram negócios entre duas famílias. Segundo San Isidro, o dedo anelar da mão esquerda tem uma veia que está diretamente conectada ao coração, daí a razão de reservar este dedo para o anel de casamento, no caso de casais que não apenas se casaram por conveniência, mas também por amor.

Tags