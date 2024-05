Noivo decepcionado diante da forma impiedosa com que rejeitaram sua proposta de casamento

O amor às vezes nos surpreende com momentos inesperados, mas nem sempre o desfecho é o esperado. Em uma cena que chamou a atenção de quem estava em um centro comercial, um jovem decidido a dar um passo importante em seu relacionamento, se ajoelhou com uma serenata a bordo para pedir sua namorada em casamento. No entanto, a resposta não foi a esperada.

A romântica cena aconteceu num movimentado shopping, onde um jovem decidiu surpreender sua namorada com um pedido de casamento. Com uma serenata a bordo, o jovem expressou seu amor e compromisso diante dos olhares curiosos e dos transeuntes.

O momento, que foi gravado em vídeo, mostrou como o noivo preparou um cartaz com seus amigos para pedir sua namorada em casamento. O noivo ajoelhou-se diante de sua parceira, entregou-lhe um buquê de flores e revelou o anel, esperando que a mulher o pegasse e dissesse o tão esperado "Sim, eu aceito", que nunca chegou.

A alegria e emoção inicial se transformaram em surpresa e decepção quando a noiva, diante do olhar atento de todos, decidiu rejeitar o pedido de casamento. Mas não só isso, ela também jogou as flores e o anel em seu rosto, em seguida saiu correndo do local. O jovem, visivelmente afetado pela resposta inesperada, viveu um momento embaraçoso e cheio de decepção no meio do shopping, no entanto, seus amigos o acompanharam e pelo vídeo foi possível ver que eles se sentaram para beber em um estabelecimento local.

Vários dos testemunhos afirmaram nas redes sociais que tudo foi planejado e que até a rejeição da mulher foi apenas uma encenação. No entanto, essa informação não pôde ser desmentida.

No entanto, não há dúvida de que o jovem passou por um momento muito desconfortável diante do olhar dos demais transeuntes, e até mesmo de seus próprios amigos.