Mulher revela frustração após namorado dar carona para senhora da estrada: ‘Fiquei muito chateada’

Uma mulher, de 31 anos de idade, usou o Reddit para desabafar sobre a ação do namorado, 36, em dar carona a uma senhora na estrada. Embora tivesse explicado sua preocupação, a dupla entrou em um conflito. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/cherb30.

“Depois da missa, paramos em um posto de gasolina a menos de um minuto de onde moramos. Estávamos meu namorado, minha filha de 14 meses e eu no carro. Eu estava ao telefone e de repente [meu namorado] abriu a porta do banco de trás para deixar uma senhora de meia idade (talvez 60 anos?) entrar com suas sacolas de compras. Aparentemente, ela pedia carona às pessoas para casa”, iniciou o texto na rede social.

“No caminho, eles conversaram e ele até apontou onde moramos, o que me preocupou muito. Ela morava bem longe do posto de gasolina e fiquei surpresa ter dito que caminhou até lá, achei que não ficava a mais de cinco minutos de distância”, continuou.

Insatisfação manifestada

No relato, a mulher revelou ter ficado muito chateada por ter deixado uma pessoa “estranha” entrar no banco de trás com a filha do lado. Apesar de ter se revelado uma senhora simpática, a moça alegou não saber da real intenção de desconhecidos.

“Disse ao [meu namorado] que gostaria que ele pudesse pelo menos tê-la sentado na frente para que ela não estivesse perto de nosso bebê, ou nos deixasse em casa primeiro e depois voltasse para buscá-la (isso levaria 3 minutos para fazer)”, desabafou.

“Eu trouxe isso para o meu namorado. Ele ficou muito bravo comigo por ‘ser diferente de Cristo’ e me chamou de pessoa de merd* que vive com medo. Sinceramente, sou exatamente o oposto e geralmente confio bastante nas pessoas, mas não quando se trata de minha filha”, continuou a mulher.

Ao finalizar o texto, a mulher disse ter se sentido culpada pela situação. No entanto, justificou sua atitude.

“Simplesmente tive um instinto de mãe para proteger minha filha. Tudo isso levou a uma grande discussão entre nós”, finalizou.