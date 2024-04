Mulher durou meia hora em seu novo emprego em um hotel: renunciou após ver o quão repugnante era o que faziam nos quartos

Uma mulher se tornou viral depois de relatar que renunciou ao seu emprego meia hora depois de começar suas novas funções. Ela havia sido contratada para fazer a limpeza em um hotel, especificamente nos quartos.

No vídeo publicado no TikTok, a funcionária americana estava em um hotel localizado no Estado da Geórgia. "Me explicaram quais seriam minhas tarefas e optei por aceitar a proposta. Meu cargo era de encarregada do serviço de limpeza", afirmou em sua exposição.

A mulher pediu a uma colega de trabalho para fazer uma indução e mostrar-lhe assim em que consistia o trabalho. “Peguei luvas e água sanitária e disse: ‘Ok, mãos à obra’. Logo, minha colega de trabalho me interrompeu. ‘Não, não, não’, ela avisou. Por causa disso, eu soube que algo estava errado”, continuou.

Ela começou a limpar o banheiro, mas sua colega a interrompeu novamente. "Mais uma vez, minha colega me parou. Imediatamente, ela pegou um pouco de fita adesiva, colocou ao redor da mão e começou a bater levemente no chão para recolher restos de sujeira e poeira. Depois, ela tirou a fita e a jogou no lixo. Pulverizou um pouco de água sanitária no ambiente e disse: 'Pronto, o banheiro está limpo'. Eu não podia acreditar", explicou indignada.

Práticas anti-higiênicas

Depois, a mulher começou a trocar os lençóis e foi interrompida novamente por sua colega, “Ela ligou o aspirador e passou por cima dos lençóis usados e sujos. Em seguida, arrumou a cama que estava bagunçada e só isso”, revelou.

A trabalhadora já não aguentava mais a sujeira com que as coisas estavam sendo feitas. A última vez foi quando ela tentou substituir os copos de plástico sujos e usados da cafeteira por novos, e sua colega começou a lavá-los e deixá-los onde estavam.

“A mulher disse: ‘Eu disse: ‘ah, ok’. Vesti-me, que estava no encosto de uma das cadeiras, e saí do hotel’”, disse a mulher.