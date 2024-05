Este cemitério na Colômbia é tão excêntrico que os falecidos têm réplicas de suas casas com jardim e cadeiras

As palavras recitadas pelo rapper venezuelano Canserbero, em uma de suas músicas mais conhecidas, “Tente salvar o que vale a pena e jogue fora o que não serve mais, jogue fora, mesmo que doa. Preocupe-se com você e aproveite plenamente enquanto puder, porque a única coisa certa é que você vai morrer”, podem ser refutadas por alguns habitantes do distrito de Camarones, na La Guajira, pois alguns dos já falecidos deixaram algo certo para seu descanso eterno, a construção de um túmulo excêntrico no cemitério desta cidade.

Ao sul de Riohacha, capital do departamento, encontra-se este território, para o qual muitos turistas vêm para desfrutar de suas extensas praias, onde é possível encontrar um santuário dedicado à preservação dos flamingos cor-de-rosa. Mas há um lugar que chamou a atenção de milhares de curiosos, especialmente após o vídeo publicado pelo criador de conteúdo ‘Don Eliath’, que facilmente ultrapassou as 330.000 visualizações no TikTok.

Trata-se do cemitério deste local, que tem uma aparência de bairro devido ao fato de que os falecidos estabeleceram antes de sua partida que queriam ter um túmulo que honrasse suas vidas, e o que melhor do que fazê-lo com uma réplica da casa onde residiam quando seus corações ainda batiam.

Nas imagens postadas por este influenciador, é possível observar túmulos que têm a estrutura de uma casa, algumas delas de dois andares; construções que possuem grades típicas dos jardins e quintais da Costa do Caribe, o que dá a sensação de estar caminhando por um bairro desta região.

"Existem mansões para os falecidos e estruturas que muitos vivos gostariam de ter", foram algumas das palavras do criador digital que animaram o passeio por este local.