Dois pitbulls destruíram um carro procurando por uma gatinha que se escondeu no motor

A história de Christie Barr se tornou viral, ela mora na Flórida, nos EUA, e descobriu seu carro destruído na parte da frente. Mas o que chama a atenção é como o veículo chegou a esse ponto: dois cães da raça pitbull foram os responsáveis.

Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança, onde é possível ver que por volta das 3h da manhã, os cães escaparam perseguindo uma gata. Eles fizeram de tudo para encontrá-la, pois danificaram o pneu dianteiro esquerdo do carro e parte do para-choque.

A dono do carro, ao acordar e ver o carro nesse estado, pensou que tinha sido danificado por vândalos. Levou o veículo até a seguradora, que estimou os custos de reparação em cerca de US$ 3 mil.

Denúncia na polícia

Ela registrou a queixa na polícia, que iniciou uma investigação e revisou as câmeras de segurança, descobrindo que o dano foi causado pelos cachorros e não por pessoas.

Pitbulls destroem carro Captura de tela

Numa entrevista, a dona do carro disse que ficou surpresa com a capacidade de destruição dos cães, pois “se eles podem fazer isso com o metal de um carro, destruiriam um ser humano”.

“Não tenho dúvidas de que se tivessem alcançado aquela gata, ela não estaria aqui hoje”, acrescentou.

Os vídeos revistos pelos agentes notaram uma pequena gata listrada laranja, pertencente a um dos vizinhos, saltou para dentro do motor de seu veículo pouco antes dos pitbulls começarem a persegui-la.

“A dona do veículo, disse: “Ninguém acreditou que eram cães (os culpados pela destruição) até verem o vídeo”. Até o momento, nenhum dos vizinhos tem ideia de onde os cães pertencem ou para onde foram depois de seu ato de vandalismo”.