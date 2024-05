Autoridades resgataram homem que ficou acorrentado em seu quarto por 20 anos

Funcionários da prefeitura de uma cidade da Colômbia, resgataram um homem que foi acorrentado por seus pais por 20 anos, em um pequeno quarto onde dormia, comia e fazia suas necessidades fisiológicas em um buraco adaptado artesanalmente no local. Os pais do indivíduo afirmam que tomaram essa decisão quando o afetado tinha apenas 16 anos.

Após a denúncia feita por um veículo de comunicação local, a situação de Deivis Miguel Álvarez, que foi submetido a esses abusos por seus pais, veio à tona. Eles alegaram que ele apresentava comportamentos violentos, mas especialistas em saúde afirmaram que esses comportamentos não estavam associados a nenhum problema psiquiátrico.

Diante da situação, o pai da vítima, acorrentou e trancou-o em seu quarto alegando que as agressões eram resultado de um feitiço. Os órgãos responsáveis recentemente foi à residência para restabelecer os direitos da vítima e resgatá-lo dessas condições desumanas.

“É uma intervenção feita para resgatá-lo e restabelecer seus direitos, sabemos que a saúde mental é muito importante nesse processo e a vida está em jogo. Estamos acompanhando a família para que seja um processo completo”, disse um psicólogo e funcionário da prefeitura que esteve envolvido no processo de intervenção.

Após o ocorrido, o pai do indivíduo se manifestou com as seguintes declarações: “Me sinto feliz, contente, com o que penso. Espero que através de vocês e de Deus meu filho saia saudável”.