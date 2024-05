A farmacêutica responsável pela criação da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 admite que ela pode causar trombose

A empresa reconheceu esse efeito colateral do medicamento em raras ocasiões, devido a uma ação judicial apresentada no Reino Unido

Pela primeira vez desde sua implementação, a empresa farmacêutica AstraZeneca reconheceu que sua vacina contra a Covid-19 pode causar um efeito colateral, em raras ocasiões, nas pessoas que a recebem.

Trata-se de um efeito muito raro, especificamente a síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS, em inglês), de acordo com alegações em uma ação movida contra a empresa, a qual teria sido responsável por várias mortes e problemas de saúde em pacientes do Reino Unido.

Atualmente, a empresa está enfrentando uma ação coletiva por casos de mortes e lesões graves em dezenas de pessoas que receberam esta vacina, desenvolvida na Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, conforme relatado pelo jornal inglês The Telegraph e noticiado pelo Chilevisión Noticias.

O referido jornal britânico divulgou, em janeiro de 2024, denúncias de pessoas que sofreram graves efeitos colaterais após receberem a vacina da AstraZeneca, aos quais a farmacêutica, na época, afirmou serem casos raros e pouco frequentes.

Vítimas no Reino Unido solicitam indenização milionária

Diante dos documentos judiciais apresentados no Tribunal Superior, a empresa finalmente reconheceu que sua vacina contra a Covid-19 pode causar efeitos colaterais, ao mesmo tempo que os advogados da empresa insistem que apenas um pequeno número de famílias foi afetado.

Um dos afetados é Jamie Scott, um pai de dois filhos que sofreu uma lesão cerebral permanente depois de desenvolver um coágulo sanguíneo e uma hemorragia no cérebro.

Até agora foram registrados 51 casos e as vítimas solicitam que a empresa as compense com cerca de 100 milhões de libras esterlinas, como compensação por danos.

O TTS ou STT (em português), também chamado de “síndrome de trombose com trombocitopenia,” “seria um quadro imunomediado”, conforme relatório do Ministério da Saúde do Chile, publicado em 2021.

Além disso, o documento especifica que “os casos de STT costumam ocorrer entre 4-30 dias após a administração das vacinas de adenovírus (AstraZeneca ou Janssen), com sinais e/ou sintomas de tromboembolismo”.