Turista luta pela vida após ataque de tubarão em Trinidad Tobago

Um turista britânico de 64 anos luta pela vida depois de sofrer um feroz ataque de tubarão enquanto nadava em uma praia, em Trinidad e Tobago. O horrível incidente, que ocorreu perto da costa na Turtle Beach, no extremo sudoeste da ilha, resultou em várias lesões graves no turista, incluindo a ‘perda de um braço e uma perna’. Também sofreu um corte no estômago, relatou o The Mirror.

A vítima foi identificada como Peter Smith, natural de Berkhamsted, Hertfordshire, e atualmente está em estado grave sendo tratado no Hospital Geral de Scarborough, conforme relatado pelo The Telegraph.

Testemunhas acreditam que um tubarão touro, medindo até dez pés de comprimento e dois pés de largura, se aproximou do Sr. Smith a apenas 10 metros da costa em águas rasas perto do Hotel Starfish, em Courland Bay, por volta das 9h desta sexta-feira de manhã.

Falando com o Tobago Channel 5, a testemunha Stephanie Wright, de West Sussex, disse: “Vimos algumas pessoas na praia, e originalmente pensei que o senhor tinha tido um ataque cardíaco, e pensei que estavam ajudando ele. E então vi alguém correndo com uma toalha, e depois vi uma barbatana dorsal sair da água e pensei: ‘Meu Deus, é um tubarão’. Conforme ele girava, também vi a cauda saindo’”.

As autoridades temporariamente fecharam a Turtle Beach e a Courland Bay, assim como outras seis praias na área, e também proibiram excursões aos recifes e mergulho como precaução.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o Secretário-Chefe Farley Augustine, equivalente ao Primeiro-Ministro de Tobago, disse: “Por precaução (para as porções restantes de hoje), vemo-nos obrigados a fechar temporariamente as praias: Plymouth, Courland Bay, Black Rock, Mt. Irvine, Buccoo, Pigeon Point, Store Bay e todas as áreas costeiras intermédias”, escreveu numa publicação no Facebook. “Atualmente, estamos a realizar reconhecimento/vigilância com drones, vigilância da Guarda Costeira e o Departamento de Pesca está a rastrear a área para garantir a segurança”, acrescentou.

Sobre os tubarões touro

Os tubarões touro, que podem ser encontrados tanto em água doce quanto salgada, são conhecidos por serem um dos tipos de tubarões mais agressivos e são responsáveis pela maioria dos incidentes registrados perto das costas.

São uma das três espécies de tubarões, juntamente com o tigre e o grande branco, mais propensas a atacar os humanos.

No entanto, os ataques de tubarões são raros. No ano passado, houve 69 ataques não provocados e 22 mordidas provocadas em todo o mundo, juntamente com 14 mortes, de acordo com o International Shark Attack File sediado na Flórida.