Menina pensou que era monstro na parede, mas era um enxame gigante com 50 mil abelhas

Na famosa série ‘Stranger Things’ da Netflix, Will, um dos personagens principais, foi capturado por um monstro e transportado para uma realidade paralela, de onde ele tentava se comunicar com sua família através das paredes na cidade fictícia de Hawkins, em Indiana.

Perto de Charlotte, na Carolina do Norte, aconteceu algo semelhante ao ‘upside down’, o mundo invertido de ‘Stranger Things’.

Terror nas paredes de uma fazenda de Charlotte

Uma pequena por muito tempo insistiu com seus pais que havia ‘monstros’ em seu quarto, que não a deixavam dormir e que com o tempo começaram a causar pesadelos constantes.

“Ela dizia que ouvia monstros na parede do seu quarto, mas acabara de assistir ao filme Monstros S.A. Como ainda não falava direito, quando tentava nos explicar, pensamos que ela se referia a monstros no armário”, relatou à People a mãe, Ashley Massis Class.

Mas com o tempo, as coisas pioraram, e a menina estava aterrorizada e não queria dormir em seu quarto, apesar de todos os esforços de seus pais para garantir que os monstros não existiam.

Os pais descobrem pistas e começam a acreditar na menina

Algumas semanas atrás, a percepção dos pais mudou quando viram algumas abelhas entrando na adega da casa. Como é uma fazenda de 100 anos, decidiram chamar uma empresa de controle de pragas e fumigação.

No entanto, não descobriram nada de especial e disseram que não podiam pulverizar porque estas abelhas estavam em perigo de extinção. Chamaram diferentes apicultores e também não encontraram nada de especial.

Até que um deles chegou preparado com uma câmera térmica para analisar o solo de uma parte da casa que estava exatamente abaixo do quarto da menina pequena.

A mãe contou ao People a situação inesperada que ocorreu segundos depois: “No começo, pensei que era um corpo. Perguntei o que era e o apicultor me disse que parecia uma colmeia. Mesmo sem sua roupa, ele pegou um martelo e bateu na parede... as abelhas saíram como se fosse um filme de terror”.

A imagem se tornou mais assustadora porque do buraco na parede começou a escorrer um líquido espesso e escuro: era mel.

“A maior colmeia que já vi”

O apicultor vestiu sua roupa e começou a fazer mais buracos na parede, até encontrar "a maior colmeia que já vi", como ouviu Ashley dizer.

No primeiro dia, ele conseguiu retirar 20 mil abelhas e cerca de 200 quilos de mel. E no dia seguinte, ele levou mais 20 mil. "Selamos o quarto e cobrimos a parede com plástico, mas as abelhas continuam chegando", disse a mãe, que relatou no TikTok que tinham retirado 50 mil abelhas.

O importante é que a menina agora está bem e mais tranquila. Os pais reconheceram que ela estava certa e até batizaram o apicultor como “O caçador de monstros”.