Mães protagonizam briga do lado de fora de uma escola no México

Mãe briga na escola do México

As escolas são espaços dedicados ao ensino de milhões de jovens em todo o país. Apesar de contar com professores focados em ministrar as melhores aulas, a participação dos pais é um fator extremamente importante.

A maioria dos tutores comparece para buscar seus filhos na saída, no entanto, há alunos que aproveitam esse momento para brigar com outros colegas, mas é possível ver uma briga entre pais ou mães? Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que duas mulheres brigaram na frente de vários jovens.

O jornalista Francisco Zea compartilhou o vídeo, de 14 segundos, no qual se vê como as mulheres optaram por usar a violência para resolver uma diferença. Em vez de interromper tudo, as pessoas presentes decidiram pegar seus celulares e gravar a briga.

O comunicador afirmou que as envolvidas "eram duas mulheres que supostamente são mães de alunos da Escola Técnica 140, localizada no bairro Parques del Auditorio, em Zapopan".

Até agora, a gravação dos eventos tem milhares de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Não, assim as coisas vão de mal a pior com esses exemplos”, “Deveriam expulsar os alunos e as mães” ou “Que bom exemplo para nossas crianças”.