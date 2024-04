Mãe de trigêmeos viraliza mundialmente com barriga gigante

A influenciadora digital Jhessica Fernanda Bernardes Lima, residente em Franca, São Paulo, causou grande impacto nas redes sociais ao divulgar imagens de sua impressionante barriga durante a gravidez de trigêmeos.

Um vídeo em particular, compartilhado em seu Instagram @trigemeos_arcanjos, atingiu mais de 17 milhões de visualizações, gerando uma onda de comentários surpresos e admiração.

Uma gestação cheia de desafios e superações

Com apenas 26 anos, Jhessica se viu no centro das atenções não apenas pela surpreendente dimensão de sua gravidez, mas também pelo humor e espanto que ela inspirou entre os internautas.

Comentários variaram desde brincadeiras sobre a criança já nascer com “ensino médio completo” até comparações de sua barriga com uma “mansão luxuosa”. Muitos questionaram se ela esperava “8 ou 15 bebês”, refletindo o choque e a curiosidade geral.

Em uma entrevista exclusiva para a revista Crescer, ela compartilhou sua trajetória desde o choque inicial de descobrir que estava grávida de três meninos, Miguel, Gabriel e Rafael, nascidos em outubro de 2022. A notícia foi uma surpresa completa durante um exame de rotina, deixando-a tão emocionada que chegou a passar mal na clínica.

Essa gravidez não foi apenas visualmente surpreendente, mas também repleta de complicações médicas e desafios logísticos, como o fato de Jhessica ter que se mudar temporariamente para Ribeirão Preto para um acompanhamento pré-natal mais especializado.

Durante esse período, ela enfrentou problemas como diabetes gestacional e anemia, e houve até momentos em que profissionais da saúde a aconselharam a preparar-se para o pior.

No entanto, aos 31 semanas e seis dias, ela teve um parto cesáreo de emergência bem-sucedido, embora seus filhos tenham precisado ficar na UTI neonatal por quase um mês para ganho de peso.

A recuperação da mamãe também foi desafiadora, com sua incisão da cesariana reabrindo devido às constantes visitas ao hospital.

Foto: Arquivo Pessoal

Hoje, com os bebês com um ano e meio de idade, a vida de Jhessica está mais agitada do que nunca, mas ela se delicia com a alegria de ter uma casa cheia. Ela celebra a bênção de sua família grande, apesar das dificuldades: “É uma loucura e me consome muito, mas também é uma alegria enorme.”

Fonte: Revista Crescer