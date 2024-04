Homem de 88 anos rejeitou sua companhia de 84 anos por “ter muitas rugas” e se torna viral: “parece minha avó”

First Dates

Um dos programas de maior sucesso nas redes sociais é o First Dates. O programa espanhol reúne participantes para que encontrem o amor, mas nem sempre conseguem bons resultados, e em alguns casos, tornam-se virais pelas encontros peculiares que ocorrem.

Isso aconteceu exatamente algumas semanas atrás, quando um homem de 88 anos e uma mulher de 84 apareceram no programa.

A mal sucedida reunião entre duas pessoas com mais de 80 anos que se tornou viral

Aí participaram Ramón e Maite, que tiveram um encontro às cegas durante um jantar para se conhecerem e ver se são compatíveis para terem um segundo encontro.

No entanto, nada saiu como ambos esperavam e o único que fizeram foi criticar-se mutuamente e, finalmente, recusar-se a se encontrar novamente.

First Dates Captura Cuatro (Captura Cuatro)

A mulher inicialmente afirmou que sua neta a incentivou a ir ao programa para encontrar o amor, mas imediatamente revelou seus requisitos. “Não quero uma pessoa obesa”, disse.

"Eu tenho alguns quilos a mais, mas não estou obesa," expressou, para depois esclarecer que "porque uma pessoa obesa mostra que é uma pessoa apática".

E a pessoa que chegou foi Ramón, de 88 anos, que parecia magro e muito ativo. Mas ela não gostou. “Eu o vejo muito frágil. Eu disse que queria alguém magro, mas não consumido. Este senhor é pequeno para mim. Não me vejo ao lado de alguém tão fraco. Dá pena, é como se passasse muita fome”, expressou de acordo com o que foi relatado pelo El Televisero.

Enquanto o homem também não gostou de Maite e foi muito duro com ela. "Ela parece minha avó. Tem muitas rugas e os dentes com tártaro. Eu tenho 88 anos e não tenho tantas rugas", afirmou.

No entanto, todas as críticas entre eles foram feitas diante das câmeras do programa, pois durante o jantar tiveram um tratamento cordial, embora sem química. Por exemplo, ela contou a ele que sofreu um grave atropelamento, mas ele não gostou que ela contasse isso em um primeiro encontro.

First Dates Captura Cuatro (Captura Cuatro)

Finalmente, ambos rejeitaram participar de um segundo encontro. "Se você não gosta de mim, diga, eu sei que sou velha e um monstro, mas é melhor dizer", disse a mulher, à qual o homem respondeu que "eu me sinto mais atlético do que esta senhora".

Enquanto Maite contou à sua neta sobre Ramón que “quando o vi, pensei que era um anão da Branca de Neve”. “Vamos sair e eu te arrumo um namorado”, respondeu a jovem.