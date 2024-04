Homem concordou com castramento cirúrgico depois de abuso sexual

Um homem da Louisiana, Estados Unidos, que abusou sexualmente de uma adolescente de 14 anos, será fisicamente castrado enquanto cumpre uma sentença de 50 anos de prisão como parte de um acordo de culpa.

Glenn Sullivan, de 54 anos, de Springfield, declarou-se culpado em 17 de abril de quatro acusações de estupro em segundo grau, e concordou em ser castrado cirurgicamente, em vez de ser castrado quimicamente, a pedido dos promotores, disseram as autoridades.

“Senti que este caso era suficientemente sólido e merecia tal ação”, disse o promotor do distrito auxiliar judicial 21, Brad Cascio, em comunicado, de acordo com WBRZ.

Sullivan violou sua vítima e depois a aterrorizou para que guardasse silêncio, ameaçando-a a ela e a sua família, de acordo com um comunicado do procurador do distrito 21, Scott Perrilloux.

O Departamento do Xerife da Paróquia de Livingston iniciou uma investigação contra Sullivan em julho de 2022, depois que a menina se apresentou e disse aos detetives que ele a havia estuprado várias vezes quando ela tinha apenas 14 anos.

Ao investigar o caso sinistro, os detetives descobriram que Sullivan tinha “doutrinado” a vítima e “usado ameaças de violência contra ela e sua família” para mantê-la calada, escreveu Perrilloux.

Perrilloux disse: “Muitos desses tipos de casos não são denunciados devido ao medo. A coragem que essa jovem deve ter tido para dizer a verdade diante de ameaças e adversidades é realmente incrível”, aplaudindo a jovem vítima por sua coragem em se apresentar.

A menor engravidou durante um dos ataques, e os testes de DNA obtidos durante a investigação mostraram que Sullivan era o pai da criança, disse o escritório do promotor.