Escândalo no supermercado: mergulhavam frangos em cloro para disfarçar seu mau cheiro

Um supermercados do Chile, conhecido como ‘Los Ricos Pollos’ (traduzido como ‘os belos frangos’) realizava um procedimento duvidoso que chocou os consumidores. A secretaria de saúde local tomou medidas drásticas ao proibir o funcionamento do famoso supermercado “Los Ricos Pollos” no municípiode Romeral, depois de descobrir graves irregularidades sanitárias em suas instalações.

As autoridades sanitárias realizaram uma inspeção surpresa no estabelecimento e encontraram uma situação alarmante: 1.200 quilos de carne estragada! Esta carne foi imediatamente encaminhada para um aterro sanitário para sua correta disposição.

Mas isso não foi tudo. A equipe da Secretaria de Saúde também descobriu um método perturbador usado pelo supermercado: frangos crus mergulhados em água com cloro dentro de contêineres para ocultar seu mau cheiro. Segundo relatos do veículo local Diario Público, essa carne, que estava sendo comercializada assada, foi encontrada em estado insalubre, conforme relatado pela Cooperativa.

Indignação na região

A descoberta dessas práticas aberrantes gerou indignação na comunidade de Romeral e levantou preocupações sobre a segurança alimentar na região. A Secretaria de Saúde alertou sobre os perigos para a saúde representados por essas ações e reiterou seu compromisso em zelar pelo bem-estar da população.

O supermercado “Los Ricos Pollos”, que costumava ser uma referência na comunidade, agora enfrenta sérias consequências por essas violações das normas sanitárias. Os consumidores exigem respostas e garantias de que esse tipo de situação não ocorra novamente no futuro.

Não é a primeira vez que vemos casos desse tipo, na verdade, há algum tempo ficou-se sabendo que em outra localidade no Chile, um padeiro estava metendo mais do que as mãos na massa, pois foi flagrado lambendo os pães que preparava dentro de um supermercado Unimarc na cidade de Antofagasta.

O fato de ter sido rotulado como ‘nojento’ por vários usuários de redes sociais, onde foi avisado por uma denunciante - através do Instagram - ao prefeito da cidade, Jonathan Velásquez, a quem relatou o que viveu no supermercado local.