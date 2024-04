Ele renunciou ao seu trabalho tóxico e esperou com uma banda de dhol pelo seu chefe: dançou na frente dele para celebrar

Nem todos têm a sorte de trabalhar no que querem ou ter o chefe que sempre sonharam. Como é o caso deste homem na Índia que renunciou, porque não aguentava mais, e ainda comemorou na frente de seu ex-patrão.

O trabalhador contratou um grupo de dhol e começou a dançar na frente de quem foi seu chefe, se despedindo do trabalho.

E no meio de tudo, a pessoa indicou que, apesar de estar trabalhando no local há vários meses, não recebeu nenhum aumento de salário.

"Tenho trabalhado por 3 anos. O salário aumentou uma miséria. O chefe não me respeita de forma alguma", disse Aniket Randhir.

Quando já estava saindo do escritório, Aniket esperou seu chefe sair, apertou sua mão e disse: “Desculpe, senhor, adeus”. Naquele momento, ele começou a dançar com os outros, celebrando sua saída do trabalho tóxico.

Mas o chefe ficou zangado e pediu que parassem de gravar e também que saíssem do local, empurrando um dos músicos.

Foi o influenciador Anish Bhagat quem compartilhou esta história em sua conta do Instagram, vídeo no qual ele afirmou que "acredito que muitos de vocês se identificarão com isso. A cultura de trabalho tóxica é muito proeminente nos dias de hoje. A falta de respeito e de direitos é bastante comum. Aniket está pronto para dar o próximo passo. Espero que esta história inspire as pessoas".