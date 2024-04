Celebração de casamento vai da alegria para a sala de emergência devido a intoxicação

Nas redes sociais foi relatado que pelo menos 60 dos convidados do casamento se intoxicaram ao comer algum alimento estragado ou impróprio para consumo humano

A celebração de um casamento se tornou um ‘pesadelo’ porque vários dos convidados tiveram que ir ao hospital após se intoxicarem com algum dos alimentos servidos.

De acordo com os vídeos que foram divulgados nas redes sociais, alguns dos presentes começaram a vomitar ou reclamar de dores de estômago, as pessoas que estavam no local chamaram várias ambulâncias para atender os convidados.

Em algumas tomadas, vemos a a noiva ajudando a atender alguns convidados, enquanto outros são auxiliados por seus familiares ou amigos.

Em um dos vídeos, uma das convidadas responsabiliza os donos do buffet por não terem cuidado da qualidade dos alimentos servidos, o que fez com que um momento especial se transformasse em uma lembrança desagradável.

Atendimento no hospital

Noutro vídeo, que foi gravado a partir da sala de emergência de um hospital, pode-se ver pelo menos oito pessoas em macas sendo consoladas por seus familiares, o homem que gravou as imagens afirma que vai denunciar quem for responsável.

“Os orgãos responsáveis realizarão atividades de verificação, amostragem e promoção da saúde para detectar e prevenir doenças, bem como dar o devido acompanhamento a este caso”.

Até o momento, a empresa responsável pela organização do evento não emitiu nenhuma declaração sobre essa situação que resultou nos convidados sendo levados para salas de emergência.