Apenas 12 segundos! Conheça o vídeo mais viral da história do TikTok

O TikTok tornou-se, em muito pouco tempo, um dos sites mais visitados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este portal para compartilhar e assistir vídeos de curta duração que conseguem acumular muitas reproduções em poucas horas.

ANÚNCIO

Apesar de existirem muitas publicações virais, qual é o post mais viral da história do TikTok? Leah Halton é a criadora de conteúdo que detém o recorde por ser a pessoa mais viral no aplicativo chinês. A jovem de apenas 23 anos de idade superou a também tiktoker e cantora Bella Poarch, que em 2020 se tornou uma das criadoras mais vistas da plataforma, graças ao seu vídeo em que faz playback da música ‘M to the B’, da rapper britânica Millie B.

No vídeo original, Halton podia ser ouvido interpretando um trecho da música 'Praise Jah In The Moonlight de YG Marley', enquanto fazia um gesto para a câmera. Após a viralização, o clipe ficou sem áudio, mas não parou de acumular reproduções.

Recomendados

No fechamento de abril, a postagem conta com mais de 780 milhões de visualizações e 49 milhões de reações. Alguns internautas ficaram chateados com o fato, mas outros garantiram que ela não tinha culpa de ser tão popular.

“É como uma combinação entre Megan Fox e Adriana Lima”, “Alguém em 30 de abril (sem áudio?”, “Com quantos anos sai essa atualização?” ou “aqui os que viram antes dos 20 milhões”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.