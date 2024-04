A candidata a vice-presidente de Trump, Kristi Noem, confessou que atirou e matou um de seus cães

A recente revelação de que a governadora da Dakota do Sul e candidata a vice-presidente de Donald Trump, Kristi Noem, teve que tomar a difícil decisão de atirar e matar seu próprio animal de estimação tem causado muita controvérsia. De acordo com um trecho de seu próximo livro, Noem conta a história de Cricket, uma cachorra de caça de 14 meses de idade com uma personalidade agressiva, em um trecho que surpreendeu muitos leitores.

A narrativa de Noem apresenta Cricket como um desafio constante durante uma saída de caça, onde a cadela mostrou pouco interesse em obedecer às ordens de sua dona, preferindo perseguir pássaros em vez de se concentrar na tarefa designada. Apesar das tentativas de controlá-la com uma coleira elétrica e sinais verbais, Cricket mostrou-se muito enérgica e dispersa, levando Noem a desistir da caça.

Kristi Noem causou polêmica com suas declarações

O incidente trágico ocorreu quando, ao voltar para casa, Cricket atacou e matou galinhas em uma fazenda local. Esse comportamento agressivo e perigoso levou Noem a tomar a difícil decisão de sacrificar seu próprio animal de estimação. Em suas próprias palavras, Noem confessa que odiava Cricket e a considerava ‘menos que inútil’ como cão de caça.

Uma decisão complicada (Agencias)

A história não termina aqui. Noem também relata outro episódio em que teve que enfrentar um cabrito agressivo que representava uma ameaça para a segurança de seus filhos. Segundo sua narrativa, o processo de sacrifício foi difícil e exigiu várias tentativas. A resposta pública a essa revelação tem sido variada, com alguns expressando simpatia pela difícil decisão de Noem, enquanto outros questionam seu julgamento e compaixão pelos animais.

Em sua defesa, Noem argumentou que essas decisões difíceis fazem parte da vida em uma fazenda e que sua franqueza ao compartilhar essas histórias em seu livro reflete seu compromisso com a honestidade e transparência. Noem, uma figura política de extrema direita que apoiou abertamente o ex-presidente Donald Trump, foi mencionada como possível candidata a vice-presidente em 2024. No entanto, essa revelação pode afetar sua imagem e seu futuro político.