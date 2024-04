Sem coração! Cãozinho persegue o carro do homem que o abandonou

Os cães são considerados, por muitas pessoas, como um dos animais mais nobres do mundo. Estes seres buscam dar amor aos seus donos; infelizmente, existem pessoas que não sentem o mesmo que os peludos e com toda a frieza do mundo abandonam, na rua, os seus animais de estimação.

Uma das estratégias mais comuns é viajar para uma área distante, descer do veículo e acelerar. Embora o animal se esforce para chegar ao veículo, este sempre será mais rápido. Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o momento em que um sujeito realizou o que foi mencionado anteriormente.

Um presente descobriu o fato, pegou seu celular e começou a documentar como o pobre cachorrinho fez de tudo para alcançar aquela pessoa pela qual daria a vida. De acordo com a fonte que divulgou o fato: "Um cachorro tenta subir de novo no carro de seu dono depois de ser abandonado à beira da estrada em Long Beach, Califórnia. O cachorrinho seguiu o carro por várias quadras, mas não conseguiu acompanhar o ritmo".

Até agora, o vídeo comovente tem mais de 100 mil visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Não consigo ver isso, parte meu coração”, “É preciso ser muito lixo para fazer algo assim”, “Quem abandona um animal é capaz de abandonar um filho. No mínimo, deveria estar preso” ou “Sejam responsáveis pelos seus cãezinhos... É triste ver isso...”.