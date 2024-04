Psiquiatra contou que pacientes cancelaram consultas por criticar músicas de Taylor Swift

Taylor Swift continua gerando reações com o lançamento de seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department’ em 19 de abril. Em menos de 10 dias, o novo trabalho musical atingiu um bilhão de reproduções no Spotify, onde quebrou o recorde superando Adele.

As 31 músicas deste novo álbum geraram milhares de opiniões, embora divididas, já que há aqueles que gostaram das músicas, mas outros as criticaram fortemente, como foi o caso do cantor britânico Neil Tennant, do Pet Shop Boys, que o classificou como "decepcionante".

Incrivelmente, a posição dos fãs de Taylor Swift, também conhecidos como 'Swifties', tem sido tão extrema que uma psiquiatra relatou em sua conta @drclaireo no TikTok que muitos pacientes a cancelaram por ter criticado o novo álbum da artista.

“A psiquiatra disse em um vídeo no TikTok: ‘Sou psiquiatra e atualmente os Swifties estão me cancelando por fazer uma postagem criticando o álbum mais recente’, conforme publicado pelo The Mirror.”

A doutora explicou que a intensidade de alguns fãs de Taylor Swift pode ser classificada como uma relação parasocial, que é o vínculo profundo e não saudável que uma pessoa desenvolve por alguém que não conhece.

"Fiquei impactado com os comentários deixados na minha publicação... A quantidade de pessoas que comentam como se fossem amigos íntimos dela, que não sabem o que se passa na cabeça dela, nem estão lá com ela escrevendo suas músicas, é alarmante para mim. Talvez possamos entender algumas coisas sobre ela através de sua música e do que ela publica e como se comunica com seus fãs, mas não a conhecemos", disse a psiquiatra, conforme relatado no The Mirror.

Reações sobre a relação parasocial dos fãs de Taylor Swift

A doutora Claire, que foi rotulada pelos 'Swifties' como pouco empática por criticar as músicas de Taylor Swift, recebeu diferentes tipos de comentários no TikTok por seu vídeo sobre o quão pouco saudáveis podem ser as relações parasociais devido ao fanatismo por Taylor Swift.

Há pessoas que escreveram para ela que não entendem o que é ser um verdadeiro fã, enquanto outras pessoas apoiaram sua visão.

“A maioria não entende que as pessoas que gostam tanto da Taylor é porque ela conecta em um nível emocional”, “esperam que você se explique se não AMA o trabalho dela. É louco”, “como Swiftie, tenho que dizer que muitas dessas pessoas (fãs) precisam relaxar”, “alguém me disse no mês passado que não era um fã ‘real’ porque não estava disposto a persegui-la no Coachella quando ela estava na área”, “sou um grande fã da Taylor há anos e concordo totalmente com você”, foram alguns comentários.