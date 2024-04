Para cumprir um desafio no TikTok, mulher bate em parceiro, gerando grande controvérsia

O mundo das redes sociais tem testemunhado a crescente popularidade dos desafios virais, e o TikTok não é uma exceção. No entanto, às vezes, esses desafios podem ter consequências negativas.

ANÚNCIO

Recentemente, uma mulher gerou uma grande controvérsia depois de agredir o seu parceiro durante um desafio no TikTok.

Alix, conhecida como uma popular TikToker e parte da dupla Alix & Stephen Show, está no meio de uma controvérsia devido ao seu comportamento violento em relação ao seu parceiro em um vídeo compartilhado na plataforma.

Recomendados

Durante o vídeo, Alix começou a perder para seu parceiro, Stephen, o que resultou em ter que correr mais como castigo.

No entanto, Alix não aceitou a derrota de forma amigável e mostrou sinais de frustração, tornando-se fisicamente violenta. Ela acusou Stephen de arruinar os tacos que tinham preparado e expressou sua fome de forma exagerada.

Tristeza de filha

A filha de Alix e Stephen testemunhou a situação e começou a chorar, o que causou ainda mais indignação entre os espectadores.

Nas redes sociais, as reações não se fizeram esperar, e muitos usuários expressaram sua preocupação com a violência mostrada por Alix em relação ao seu parceiro. Comentários como "Ele merece algo melhor" e "Sinto pena dele" ecoaram nos comentários do vídeo.

A controvérsia se intensificou quando Alix e Stephen publicaram um vídeo de acompanhamento no qual jogaram novamente o desafio. No subtítulo, Alix era referida como "minha abusadora".

Reação do público nas redes sociais