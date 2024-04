Pai presenteia filho de 10 anos com livros em vez de um celular e gera debate viral

Um caso curioso se tornou viral nas últimas horas através das redes sociais, depois que um pai compartilhou um vídeo no TikTok, onde revela que decidiram presentear seu filho de 10 anos com livros em vez de um celular.

ANÚNCIO

Armando Hart, um escritor americano, optou por essa decisão em vez de presentear o menor com um smartphone, pois prefere que ele ocupe seu tempo com a leitura.

O pai dá livros ao filho e gera debate viral

O homem apontou em uma conversa com o Newsweek que ele e sua esposa decidiram incutir o hábito da leitura em seu filho Raya desde muito jovem.

Recomendados

“Dar prioridade à leitura do meu filho em vez do uso do telefone foi uma decisão natural para nós. Minha esposa e eu acreditamos firmemente no poder da literatura para expandir a mente e fomentar a criatividade”, expressou.

E o tempo lhe deu razão, pois no início liam contos para ele antes de dormir, enquanto atualmente a criança já tem definido quais tipos de livros gosta, tendo claros seus interesses.

Nesse sentido, através de um vídeo no TikTok, ela mostrou como seu filho não desgruda nem por um segundo da leitura de um romance, revelando o quanto ele está interessado nele.

"Ofereça livros em vez de telefones quando são pequenos e este é o resultado", afirmou no post, acrescentando na descrição para "me agradecer depois".

"Estamos muito abençoados com nosso filho Raya. Acho que ele leu mais livros do que eu", disse Hart.

O caso gerou opiniões divididas nas redes

O registro tem mais de 12 milhões de reproduções e provocou divisão de opiniões entre os usuários.

“É um exemplo muito bonito para as crianças” e “me davam livros de meninos e agora eu gosto muito de ler”, foram alguns dos comentários de pessoas que apoiaram o pai.

No entanto, outros criticaram sua iniciativa. "E como ele vai socializar?" ou "o problema é que nem todas as crianças são capazes de se entreter com um livro, mesmo que sejam criadas com eles", reagiram outras pessoas.

Finalmente, Hart explicou que, embora tenha incentivado seu filho a se familiarizar com a leitura, também permite que ele use tecnologia.

“Trata-se de encontrar o equilíbrio entre a tecnologia e as formas mais tradicionais de entretenimento”, concluiu.