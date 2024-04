Noiva altera legalmente seu nome para não ‘pagar mico’ no dia do casamento

Uma jovem noiva decidiu buscar por apoio no Reddit após passar por uma situação delicada. Após anos sofrendo com piadas por conta de seu nome inusitado, ela finalmente tomou a decisão de alterar seu nome legalmente, mas levou cinco anos para conseguir criar coragem e revelar a mudança para os pais.

Segundo a mulher, que mora nos EUA e inicialmente se identificou como Penny, seus pais são republicanos e decidiram demonstrar seu amor pelo país ao nomear as filhas em homenagem a dois estados do país. Enquanto sua irmã mais velha recebeu o nome de Arizona, ela foi chamada de Pennsylvania.

“Existe uma grande diferença entre os nomes Dakota e Arizona e Pennsylvania. Eu sempre fui chamada de Penn ou Penny, mas meus pais ficavam irritados com isso e insistiam para que me chamassem pelo nome completo. Minha irmã não teve problemas por causa da personagem Arizona Robbins de Grey’s Anatomy, mas eu sempre fui criticada e motivo de piada pelo meu nome, principalmente pela insistência deles para que os professores me chamassem pelo meu nome completo”.

Ela decidiu mudar

Cansada da situação, a mulher esperou completar 21 anos para alterar legalmente o nome para Penélope, já que muitas pessoas acreditavam que este era seu nome sempre que ela se apresentava como Penny. Apesar da mudança, ela não teve coragem de contar aos pais sobre sua escolha, até que foi forçada a fazer isso.

“Eu me caso em dois meses e como todos sabem, é preciso dizer seu nome no casamento. Fiquei nervosa com a possibilidade dos meus pais serem pegos de surpresa no dia, então decidi falar com eles da forma mais calma possível”.

“Eles falaram que eu enlouqueci e que fui desrespeitosa ao criticar a escolha deles para o meu nome. Agora nenhum deles quer ir ao meu casamento. Sei que não errei ao trocar o nome, mas meus pais estão irritados por eu ter escondido isso por cinco anos. Grande parte dos familiares estão ao lado deles e deixaram de ir ao casamento, mas minha irmã, que é minha madrinha, está no meio do fogo cruzado”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria fazer para se sentir bem com ela mesma.

“As pessoas que defendem seus pais não merecem receber um convite para o seu casamento. Somente pessoas que te amam e apoiam devem ser convidadas para esta ocasião”, comentou uma pessoa.

“Fique atenta ao que pode acontecer se seus pais decidirem ir ao casamento, espere algo embaraçoso da parte deles”, finalizou outra.