Homem rouba ração de cachorros de rua

Os cachorros são animais que oferecem carinho e amor aos seus donos; infelizmente, há pessoas que abusam desses animais de estimação e os deixam em situação de rua. Apesar de haver um grande número de organizações, os criminosos fazem de tudo para que esses seres vulneráveis vivam nas piores condições.

ANÚNCIO

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um homem afugentou um cachorro para roubar o dispensador de comida em que ele estava. Na câmera, é possível ver como o envolvido afastou o animal para depois pegar sua ração.

#QuePocaMadre 😥🐶 P¡NCHE HAMBREADO: NI LOS PERRITOS CALLEJEROS SE SALVAN DE LOS RATEROS 🚨🐭😡



Cámaras de #seguridad captaron el momento en el que un sujeto se robó las croquetas de un dispensador de alimento para perros callejeros ubicado en la zona centro del municipio de… pic.twitter.com/ULv4FKwfPX — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) April 23, 2024

Apesar da agressão, o animalzinho nunca atacou o humano e esperou que a pessoa fosse embora para tentar comer. A conta que relatou o incidente postou o seguinte texto: “Câmeras de segurança capturaram o momento em que um indivíduo roubou ração de um dispensador de alimentos para cães de rua localizado na área central do município de Texcoco, Estado do México”.

Até agora, a gravação dos eventos acumula mais de 600 mil visualizações na rede social de propriedade de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Eu pensei que já tinha visto de tudo e que absolutamente nada poderia me surpreender, mas então me deparo com isso. Sem dúvida, alguns humanos são uma porcaria”, “Com certeza é algum chairo que não recebeu seu programa social, ou gastou tudo em drogas”, “Agora só falta ele se sentar e começar a comer ali” ou “Pobres animais inocentes, que maldade roubar comida de um cachorrinho faminto...”.