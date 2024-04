Foi para a terapia para superar o seu ex e encontrou a sua psicóloga aos beijos com ele

Um vídeo do relato de uma jovem argentina tornou-se viral nas redes sociais. É a história de uma garota que foi à terapia por seis meses para superar seu ex-parceiro e depois encontrou sua psicóloga em uma festa beijando ele. Sim, o mesmo por quem ela fez terapia.

"Storytime da vez que descobri que minha psicóloga estava com meu ex pelo qual eu estava fazendo terapia", começou seu relato.

Ela passou meses em terapia para superar o que havia acontecido com seu ex. "Um dia, durante a sessão, ela me disse que não podia mais me ver. Não me deu explicações, simplesmente não podia mais me ver. Passou um tempo, passou cerca de um mês e não tive notícias, ela nem sequer procurou uma psicóloga".

Tudo estava normal até que saiu para uma noite de festa. Uma vez no local, estava dançando normalmente, aproveitando a noite, até que virou para olhar e identificou sua psicóloga. Deixou passar e continuou com a festa. Mais uma vez, virou-se e estava beijando um cara de costas. “Quando vi, era ele, era meu ex, estava se beijando com meu ex”, relatou.

A psicóloga dela beijava o mesmo rapaz pelo qual ela estava em terapia há seis meses e contava isso em cada sessão.

Finalmente, ela relatou que acabou em uma ambulância com um ataque de asma e nunca mais os encontrou, nem ela nem ele. "Agora estou pagando a terapia para ir à terapia".