“Disse que pensava que era eu”: dormiu com seu namorado enquanto se deitava com outra

Como acabei dormindo com meu namorado enquanto ele dormia com outra pessoa

A história de uma jovem mexicana se tornou viral no TikTok. Seu nome é Sofia e em sua conta @byebyesof , ela contou sobre o dia em que acabou dormindo com seu namorado enquanto ele fazia sexo com outra mulher, que era a melhor amiga de sua mãe.

Sofía contou que estava há vários anos com ele, mas era um relacionamento à distância porque ele morava na Cidade do México. Um dia pararam de se falar, mas ele a contatou novamente para convidá-la para o casamento de sua mãe. "Ele me disse se eu poderia acompanhá-lo porque queria me apresentar a toda a sua família. Eu aceitei e cheguei de manhã na Cidade do México, um dia antes estava ansiosa, com um pressentimento ruim. Passamos o dia todo comendo, fazendo compras, de mãos dadas, tudo muito bem, muito apaixonados".

Quando começou o inferno?

Conheceu toda a família no casamento, que se comportou bem com ele, mas o verdadeiro inferno foi na festa, onde algumas tias fizeram perguntas desconfortáveis.

"Ele ficou chateado e foi embora. Fiquei lá por uma hora e ele nem ligou para mim. Então decidi ficar bêbada e me divertir (...) Eu estava na festa dançando. Em toda a festa havia uma senhora, amiga da mãe, que me observava muito, depois os vi dançando juntos com muita química", naquele momento ela já pressentia que algo estava errado.

"Percebe que eles me veem e se aproxima para me dizer que me ama, que está feliz. Depois me diz que quer me dizer algo e o que eu acharia de fazer um trio. Ele diz que aquela senhora é a melhor amiga de sua mãe e seu crush de toda a vida", contou.

As lágrimas começaram a sair de Sofia, ela estava em choque, pediu para ser respeitada e não fazer isso com ela. "Ele me abraçou, disse que me amava, nos sentamos à mesa, me ofereceu uma bebida, foi pegar um refrigerante e depois estava com a senhora".

A jovem confessa que estava se sentindo mal e já estava bêbada.

“Tenho flashbacks e lembro que estava em uma caminhonete chorando e ele vinha me abraçando e rindo. Depois, só ele subiu e eu fiquei o caminho todo chorando. Chegamos e eu não me lembro mais, no dia seguinte acordo e pergunto sobre meu telefone. Ele se levanta, acende a luz e vejo essa senhora de lingerie”.

Ele agiu como se não fosse nada e a desculpa que ele deu foi que estava igualmente bêbado e pensou que eu era ela.