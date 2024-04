Noiva é criticada por fugir para se casar após receber dinheiro dos pais para pagar seu casamento

Uma noiva buscou por apoio no Reddit após ser criticada por seus pais e irmãos por receber dinheiro para pagar por seu casamento e decidir não fazer uma grande festa. Segundo ela, que “fugiu para se casar”, o dinheiro foi utilizado para dar de entrada em uma casa, algo que seria bem mais útil para o casal.

Sem se identificar, a noiva explica que é a única filha entre os 3 filhos de seus pais. Ao se formarem na faculdade os irmãos dela receberam cada um uma quantia de 50 mil dólares para investirem em suas carreiras ou utilizarem da forma como bem entendessem, no caso dela as coisas foram diferentes.

“Meus pais se recusaram a me dar a mesma quantia em dinheiro quando eu me formei e disseram que era responsabilidade do meu marido cuidar financeiramente de mim. Eu nem sequer namorava na época, conheci meu marido três anos depois”.

“Nós namoramos por um ano e depois noivamos. Meus pais ficaram animados com o noivado e decidiram me dar um cheque no valor de 50 mil dólares para pagar pelo meu casamento. Eu fiquei completamente sem reação”, explica.

Ela decidiu usar o dinheiro para outra coisa.

Segundo a mulher, assim que pegou o dinheiro ela não pensou em momento algum sobre fazer um grande casamento. Ela e o marido decidiram “fugir” para se casar somente os dois e usaram o valor para dar de entrada em uma casa.

“Meu marido tinha um valor parecido guardado em sua conta, então juntamos e compramos a casa. Isso enfureceu meus pais, pois eu não fiz o grande casamento que eles esperavam para poder celebrar com os amigos e familiares deles. Eles disseram que o dinheiro era especificamente para meu casamento, mas eu paguei pelo casamento que quis e ainda usei o restante para pagar pela minha casa. Agora meus irmãos estão ao lado deles e dizendo que eu errei, mas não acho que fiz nada de errado então decidi vir até aqui tirar a prova”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado em momento algum já que, de certa forma, o dinheiro foi usado para o casamento.

“Eles te deram dinheiro para o seu casamento e você usou o dinheiro no seu casamento. Não foi errado da sua parte”, comentou uma pessoa.

“Eles deram dinheiro para você se casar, e você se casou. Apenas não foi o grande casamento que eles esperavam de vocês”, finalizou outra.