Jovem acusa empresa de não contratá-la por ter múltiplas tatuagens e gera debate viral

Uma jovem de 23 anos se tornou viral nas redes sociais depois de revelar em um vídeo no TikTok sua má experiência durante uma entrevista de emprego, afirmando que, embora tenha sido negada, ela acredita que não foi contratada devido aos seus múltiplos tatuagens e piercings.

A mulher, identificada como Ash Putnam, apontou que havia solicitado um emprego de meio período no atendimento ao cliente e que nunca foi contatada, apenas para receber um e-mail automatizado informando que havia sido rejeitada.

Jovem afirma que não foi contratada por causa de suas tatuagens

De acordo com o que foi relatado pelo Daily Mail, a mulher começou indicando no TikTok que "queria vir aqui e falar sobre algo que realmente está começando a me incomodar".

Lá ela revelou que foi rejeitada em sua candidatura por um e-mail automatizado, então ela foi até a loja TJ Maxx para obter respostas sobre por que não foi contratada.

De acordo com Putnam, um funcionário respondeu que ela não foi contratada porque "não tinha experiência suficiente" e que havia outros candidatos que tinham.

Depois disso, ela perguntou se suas tatuagens eram o motivo de sua rejeição, à qual responderam que não. No entanto, a jovem não acreditou na resposta do trabalhador. "Não acho que isso seja verdade, mas de qualquer forma, deixarei assim", expressou.

No entanto, não se sabe como eles poderiam ter visto que a jovem tem tatuagens diferentes, já que o pedido de emprego online do local não solicita uma imagem do candidato.

Apesar disso, Putnam também criticou a exigência de experiência prévia. "Me pergunto como se espera que os adolescentes e jovens adultos que nunca trabalharam antes consigam emprego se esses lugares só contratam pessoas com experiência", afirmou.

Da mesma forma, ele expressou que “odeio que minhas tatuagens sejam um fator tão decisivo para conseguir um emprego ou não. Só porque tenho tatuagens não significa que não serei um bom trabalhador. Não entendo isso de jeito nenhum. Porque, literalmente, algumas das pessoas mais inteligentes que conheci têm tatuagens e piercings”.

As reações nas redes ao vídeo da jovem

O vídeo gerou um amplo debate entre os usuários no TikTok, onde várias pessoas apoiaram a empresa em não contratá-la para o seu local, já que o trabalho envolvia atendimento ao cliente.

"Há tatuagens e depois há AS TATUAGENS", "como alguém que ama tatuagens, (não foi contratado) 100% pelas tatuagens", "há uma razão pela qual os tatuadores se referem às tatuagens faciais como o fim de sua carreira", foram algumas das reações.

Finalmente, um usuário que se definiu com experiência em contratação de pessoas, afirmou que os tatuagens da jovem foram provavelmente um fator decisivo para que não a contratassem.

“Eu costumava ser gerente de contratação na TJMaxx e vou te dizer que se trata de piercings e tatuagens faciais”, disse.