Influenciadora brasileira criticou o cheiro dos europeus

Não é estranho para ninguém ter ouvido falar que os europeus têm um cheiro particular em comparação com os latino-americanos. A análise resultou em várias críticas e análises em plataformas digitais, onde uma brasileira se tornou a última a gerar reações.

ANÚNCIO

A carioca Monique Escapeti, através de um vídeo nas redes sociais, explicou sua surpresa com o cheiro dos europeus durante sua viagem à Dinamarca. Para ela, um detalhe que se destacou foi o impressionante "cheiro de cocô".

Influenciador destaca mau cheiro dos europeus Getty Images / Boy_Anupong (Boy_Anupong/Getty Images)

"O pior é que é inverno, todo mundo está usando casaco e mesmo assim o cheiro é absurdo. Quando viajamos para a Europa no verão, é ainda pior. É desumano, as pessoas não tomam banho", retratou em um vídeo postado em sua página do TikTok.

Recomendados

Um detalhe curioso

Para a latina, o pior é que no inverno todo mundo está usando casacos e mesmo assim o cheiro é absurdo. “Quando viajamos para a Europa no verão é ainda pior. É desumano, as pessoas não tomam banho,” comentou enquanto enfatizava que é curioso que as pessoas cuidem da pele e do cabelo com produtos caros mas cheirem mal.

"É um cheiro ácido. Eles têm acesso aos melhores perfumes, aos melhores produtos, ao melhor de tudo e, no entanto, não conseguem ser higiênicos, tomar banho e lavar as axilas. Eu me pergunto se você consegue sentir o cheiro com um casaco, imagine como será por baixo", concluiu.

Qual é a causa deste mau cheiro?

Uma tiktoker espanhola, há algum tempo, comentou que este detalhe específico é real. “Os europeus cheiram mal. Até saír da Europa, não percebe. Depois volta para Espanha e percebe que realmente existe esse tipo de cheiro a ‘metro europeu’”.

A razão responde aos componentes do desodorante utilizado, já que este produto comercializado no ‘Velho Continente’ contém menos alumínio do que os utilizados na América Latina.

“Você volta aqui, faz exatamente a mesma coisa e percebe que é horrível. Obviamente não podemos adicionar alumínio aos nossos desodorantes daqui, mas por favor, lavem suas axilas”, enfatizou em um clipe.