Férias de terror! Turista sofre grave acidente ao pular de uma ravina

As férias são períodos de descanso utilizados por milhões de trabalhadores e estudantes; algumas pessoas aproveitam esses dias para viajar para a praia ou conhecer algum lugar turístico. Embora haja muitas atividades que não implicam em risco, vários jovens aproveitam a viagem e realizam atos que representam perigo para suas vidas.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o momento em que um jovem optou por saltar de um penhasco para cair no mar; infelizmente, a pessoa não calculou a força com que se impulsionou e acabou batendo nas rochas.

Algumas pessoas puderam testemunhar o acidente ocorrido no Charco El Tancón, localizado em Tenerife, Espanha. De acordo com alguns meios de comunicação, a pessoa afetada era um homem de nacionalidade britânica; até o momento, não foi mencionado um relatório sobre o estado atual do afetado.

Momento em que o jovem caiu nas pedras X (Captura de pantalla )

Vários usuários afirmaram que "Na maioria dos casos, a recuperação leva de 4 a 6 meses. Sua duração dependerá da gravidade da fratura, se houver feridas na pele e da sua gravidade. A recuperação também depende se houve lesão nos nervos e vasos sanguíneos, bem como do tratamento realizado".

“Razão pela qual os homens vivem menos hahaha”, “O senhor nunca foi bom em trigonometria, matemática e nunca se deparou com as leis de Newton”, “Onde será que habita esse tipo de pessoa” ou “Esse tipo não se importa nem um pouco ou gosta muito de adrenalina ou esportes radicais, uma das duas!!”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.