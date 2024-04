Mãe é criticada por permitir que os filhos atrapalhem a reunião do pai

Uma mulher decidiu usar o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas depois de se envolver em uma discussão com o marido. Segundo ela, tudo começou quando o homem afirmou que ela “não tem muito trabalho ao ficar em casa cuidando dos filhos e trabalhando em seu pequeno negócio”.

Sem se identificar, a mãe explica que tem dois filhos de 5 e 7 anos. Enquanto ela trabalha de casa gerindo um pequeno negócio, o marido trabalha em um escritório e prefere trabalhar direto da empresa para conseguir “manter o foco” no trabalho. No entanto, após uma discussão, o homem afirmou que o “trabalho dela é muito fácil” e ela decidiu provar que, na realidade, é o oposto.

“Meu filho mais velho vai para a escola, mas o mais novo passa o dia em casa. Eu preciso lidar com as coisas de casa, com as coisas do meu negócio e com o meu filho. Depois das 3 da tarde, com os dois filhos. Meu marido chega entre 8 e 9 da noite e geralmente isso não é um problema, mas outro dia eu estava tão cansada que nem sequer consegui deixar o jantar pronto. Nós discutimos por causa disso e acabamos falando algumas coisas um para o outro”.

“Ele disse que eu deveria ao menos ter o cuidado de pedir o jantar antes dele chegar em casa e eu falei que não era justo a culpa ficar comigo. Meu marido então falou que eu nem tenho muito o que fazer já que sou praticamente uma dona de casa e que ao menos deveria ter condições de dar conta do jantar. Disse a ele que ele não tinha a menor ideia do quanto eu preciso me desdobrar a cada dia e ele falou que conseguiria facilmente trabalhar e cuidar das crianças sozinho em um dia de home office”.

Ele perdeu a paciência

Diante do desafio, o homem agendou um dia de home office na empresa e se preparou para cuidar dos filhos, da casa e do trabalho ao mesmo tempo. No entanto, segundo a mulher, ele não levou muito tempo para perceber que não era uma tarefa fácil e logo após preparar o filho mais velho para a escola já teve que lidar com problemas.

“Quando eu acordei, ele tinha acabado de cancelar uma reunião para poder fazer o café da manhã das crianças. Depois ele teve outra reunião, mas as crianças estavam brincando no quintal e quando ele saiu da reunião precisou passar pano por toda a casa porque eles sujaram com lama. Nesse ponto eu já estava me sentindo culpada porque vi o quanto ele estava lutando para dar conta de tudo, mas eu esperava ao menos um pedido de desculpas”.

“Como ele disse que estava fazendo isso para mostrar que eu não faço nada o dia todo, eu fiquei quieta e continuei na minha. Mais tarde, ele teve uma outra reunião e nossos filhos estavam discutindo, ele pediu a eles para não entrarem em seu escritório por uma hora, mas depois de 20 minutos o mais novo estava lá e começou a reclamar enquanto meu marido estava em chamada de vídeo. Depois de mais alguns minutos, meu marido pediu desculpas para as pessoas na reunião e assim que saiu da ligação ficou extremamente irritado comigo dizendo que eu deveria ter ajudado quando vi o que estava acontecendo. Eu falei que ele só precisava pedir ajuda”.

A mulher então conta que o marido a acusou de fazê-lo parecer grosseiro na frente do chefe, mas ela acredita que se ele tivesse agido de outra forma, as coisas seriam diferentes. Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria fazer.

“Ele disse que podia lidar com os filhos e com o trabalho, então ele que se vire”, comentou uma pessoa.

“Ele teve o que mereceu. Se ele não aparecer em casa na hora praticamente tudo fica nas suas costas? Você é praticamente uma mãe solteira que trabalha meio período enquanto cuida dos filhos”, finalizou outra.