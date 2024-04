Tiktoker surpreende ao comprar televisão com moedas coletadas nas praias

Comprou televisão com moedas arrecadadas na praia

Um tiktoker natural de Antofagasta no Chile tem causado sensação nas redes sociais depois de comprar uma televisão com moedas coletadas em praias e parques da cidade.

ANÚNCIO

“Vocês não acreditavam que iríamos comprar uma televisão com moedas, mas é possível!”, expressou entusiasmado o criador de conteúdo conhecido como “DTKTA2”. Esta proeza surgiu depois que ele decidiu substituir a televisão de suas filhas, que parou de funcionar.

O antofagastino, conhecido por sua paixão por coletar vários objetos com um detector de metais, dirigiu-se à loja Falabella localizada no shopping da cidade e perguntou se poderia pagar com o dinheiro que ele tinha em uma bolsa.

Recomendados

Assim como mostrado nas imagens de um vídeo que ele postou no TikTok, as moedas que ele coletou estavam em sacos plásticos, que evidenciavam a grande quantidade que ele reuniu e que claramente eram suficientes para comprar a televisão que ele queria.

“Vamos felizes”

Após consultar sobre sua solicitação que foi autorizada por um supervisor que também está nos registros, os caixas embarcaram na árdua tarefa de contar as centenas de moedas, percebendo que, de fato, o dinheiro era suficiente para alcançar o objetivo.

Finalmente, o tiktoker conseguiu pagar o valor final de 189.990 pesos chilenos (R$1020) pela nova televisão de suas filhas. “Estamos felizes, estamos indo embora com esta televisão”, expressou, compartilhando sua alegria pela conquista alcançada por meio de seu esforço e criatividade, dedicando-se a vasculhar as praias e recuperar cada moeda abandonada ou perdida por seus donos que chegam em massa às areias da cidade do norte.

A história deste tiktoker inspirou muitas pessoas nas redes sociais, demonstrando que com determinação e perseverança, é possível alcançar metas aparentemente impossíveis. Na verdade, os comentários se multiplicaram e parabenizaram com entusiasmo o tiktokero por sua criativa proeza.