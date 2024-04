Jovem percebe sua ‘parceira’ usando o Tinder durante o primeiro encontro

Mulher usa Tinder durante primeiro encontro com jovem

O TikTok é um dos aplicativos mais usados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para ver vídeos curtos que conseguem acumular muitas visualizações; alguns internautas compartilham seu dia a dia, como um jovem que decidiu postar minuto a minuto de seu primeiro encontro com uma garota.

Tudo parecia estar perfeito, no entanto, durante a refeição, o jovem começou a notar coisas estranhas sobre seu acompanhante: “Quando ela me deixou claro mais de 100 vezes que eu não valho nada”, foi o texto que o usuário colocou no vídeo de apenas 12 segundos.

Numa segunda gravação, o envolvido mostrou como a mulher usava o celular para acessar o Tinder. Os comentários ficaram divididos: “Eles continuam procurando no meio do encontro ou esperam até o final do encontro para continuar procurando ‘matches’?”

O Tinder é o aplicativo mais popular do mundo para conhecer novas pessoas e foi baixado mais de 530 milhões de vezes. O aplicativo está disponível em 190 países e em mais de 45 idiomas. Mais da metade de seus usuários têm entre 18 e 25 anos. Em 2022, o Tinder foi nomeado uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company.

Até agora, a gravação dos eventos acumula mais de dois milhões de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Você se levanta, paga e sai sem que ela veja e já era”, “Você se levanta para ir ao banheiro, vai e paga a conta e vai embora (sem gravar) não precisa forçar a situação” ou “Eu saio e deixo a conta aberta para ela ver depois como paga”.