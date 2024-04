Jogador profissional foi suspenso depois de abraçar uma mulher

Aos 31 anos, o goleiro Hossein Hosseini está no auge de sua carreira no Esteghlal, um dos clubes mais populares do Irã. No entanto, o goleiro receberá uma punição por abraçar uma mulher.

ANÚNCIO

O goleiro internacional Hossein Hosseini foi suspenso por um jogo pela Federação Iraniana de Futebol e recebeu uma multa de aproximadamente US$ 5 mil dólares depois de ter abraçado brevemente uma torcedora durante um jogo da liga. Os fatos ocorreram em 12 de abril, quando uma torcedora do Esteghlal de Teerã interrompeu a partida entre seu clube e o Aluminium Arak ao invadir o campo.

Hossein Hosseini passou seus braços brevemente ao redor da fã, depois que ela foi detida pelos agentes de segurança do estádio. No final, a mulher conseguiu se aproximar do jogador e do local onde ocorreu o incidente.

A presença de mulheres nos estádios iranianos foi proibida por muito tempo. Em janeiro de 2022, as mulheres foram autorizadas a assistir a um jogo internacional pela primeira vez em quase três anos. Agora, após esse evento, a liga de futebol iraniana proibiu nesta terça-feira a presença de mulheres no estádio Yadegar Imam, na cidade de Tabriz, na província do Azerbaijão Ocidental.