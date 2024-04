Homem sai em defesa do irmão e compra briga com a família por causa do nome de seu sobrinho

Um homem buscou por apoio no Reddit depois de passar por momentos complicados envolvendo a escolha do nome de seu sobrinho. Segundo ele, que foi o único a saber sobre o nome antes do nascimento do bebê, o irmão e a cunhada estão precisando lidar com as críticas desproporcionais dos demais membros da família.

Sem se identificar, o homem conta que recentemente seu irmão gêmeo se tornou pai de um menino, que recebeu o nome de Everest. Por conta do nome ser diferente, o casal optou por contar a ele e revelar aos demais familiares a escolha somente após o nascimento, já temendo uma possível crítica negativa. No entanto, eles não estavam preparados para o que viria a acontecer.

“A princípio eles acharam que era uma piada, mas quando eles descobriram que era o nome verdadeiro do meu sobrinho todos começaram a agir de forma agressiva e desproporcional. Eles ficaram contidos porque a família da minha cunhada estava presente, mas assim que ficaram sozinhos com meu irmão e sua esposa eles foram duros e disseram que os dois estavam malucos ao escolher o nome”.

“Depois da confusão, meu irmão expulsou o restante da família, e eles esperavam que eu fosse junto, mas me recusei e fiquei para apoiar minha cunhada. Isso os deixou ainda mais chocados”.

Ele foi criticado por sua postura

O homem então explica que sua atitude de apoiar o irmão não agradou ao restante da família. O pai do bebê, no entanto, ainda teve que lidar com uma situação ainda mais complicada visto que seus familiares passaram a mandar diversas mensagens para ele e para sua esposa os acusando de estarem malucos ao escolher o nome da criança e deixá-la exposta a “uma vida de sofrimento”. Aparentemente, eles culpam somente a mulher pela escolha do nome, visto que sua família toda tem nomes incomuns, mas ignoram o fato de que o filho também concordou com a escolha.

“Eu e meu irmão também gostamos de nomes diferentes, assim como a minha cunhada. Meu irmão decidiu bloquear eles por um tempo, e minha cunhada fez o mesmo pois começou a receber diversas ameaças e mensagens horríveis a culpando pelo nome”, explica.

“Certo dia meus familiares me chamaram para jantar e quando cheguei tudo o que sabiam falar era sobre como meu irmão tinha enlouquecido por permitir que a esposa fizesse aquilo com o neto deles. Eles ainda falaram que continuariam mandando diversas mensagens para os dois sobre o como o nome é extremamente cruel com a criança”.

“Eu fiquei incomodado e disse que eles deveriam parar com essa atitude e deixar de culpar minha cunhada pelo nome. A escolha deles sobre o nome não vai mudar e se continuarem desta forma são meus familiares que vão perder a convivência com o neto/sobrinho. Eles precisam aprender a guardar as opiniões para eles mesmos e precisam se desculpar com a minha cunhada por serem cruéis. Não adiantou de nada, para eles eu deveria estar ao lado deles e criticando meu irmão senão vou acabaram com uma sobrinha chamada ‘Fada’ ou algo do tipo”.

Para os usuários do Reddit, ele fez o que deveria fazer para garantir que sua cunhada e irmão sofressem menos.

“Eu esperava algo bem pior do que Everest quando li o título do seu post. Seus familiares precisam tomar cuidado, ou vão ser os primeiros a causar traumas em seu sobrinho”, comentou uma pessoa.

“Everest nem é um nome tão ruim, é singular e pode ser derivado de outros nomes. Seus familiares estão agindo como se o nome fosse algo de outro mundo”, finalizou outra.